Yılmaz Morgül'ün sağlık durumu nasıl?

Zor şartların yaşandığı ada yaşamına ayak uydurmaya çalışan Yılmaz Morgül, tüm zorluklara göğüs germeye çalışsa da gece yarısı rahatsızlandı. Morgül, doktor gözetiminde hastaneye kaldırıldı ve müdahale edildi.
Survivor'ın son yayınlanan bölümünde ise Yılmaz Morgül'ün hastaneye kaldırılması sevenlerini üzdü. Morgül'ün sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi.
Yılmaz Morgül kimdir?
Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü."Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır. Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.
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