 Yılmaz Morgül ada hayatını anlattı

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan ünlü şarkıcı, 'Erkekliğin, adamlığın kitabını yeniden yazacağım; herkes erkek olmayı, benden öğrenecek' dedi.

İşte Yılmaz Morgül'ün açıklamalarından satır başları...

Gerçekten hiç yemek vermiyorlar mı, çaktırmadan?

72 kilo gittim, 58 kilo geldim. Deli misin ne yemeği? Haftada bir biraz pirinci deniz suyuna lapa yapıyorsun, sonra yine açsın. Gitmeden evvel, karalahana yemiştim, gelince de ilk kıymalı tarhana!





Acun'un sizi yeni bir projeye hazırladığı doğru mu?

Çok güldüm, öyle dedikodular çıktı! 'Acun Bey beni kaçırıyormuş".

Henüz konuşulmuş bir şey yok ama gelen dizi, film, reklam ve program tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyorum. Survivor'a gitmek için Yıllardır sporla uğraşıyorum. Kickboks vs... Ödüllerim vardı.

Beykoz'da futbol oynadığımı da herkes yarışmadayken öğrendi. Labakım da 'Kemikkıran Yılmaz'dı! (( Şimdi yerdeki kırıntıları bile yiyorum)

Dönüşte değiştiniz mi?

Herkese kim olduğumu gösterdim! Hani derler ya, adamın dibi; ben oyum! Erkekliğin, adamlığın kitabını yeniden yazacağım; herkes erkek olmayı, benden öğrenecek!

İnsan o yoklukta hani samimiyet de var... Aşk, meşk, Seks düşünüyor mu?

Ya ne aşkı, ne seksi! Açlıktan ölürken aşk, seks düşünemezsin ki! Üstelik de o bakımsızlıkta. Ayrıca, Acun Bey zaten toplantıda söylüyor: Orada herkes kardeş. Aşk vs. yok, kızlara kardeş gözüyle bakıp koruyacaksınız diyor.

Bir süre sonra, akreplerle, çıyanlarla arkadaş oluyorsun. Dalgalarla boğuşurken ağzım gözüm az kanamadı! Elin kanayınca denizde yıkayıp kuma batıracaksın, geçiyor. Adada bulaşıkları yıkadım, ortalığı sil süpür, tertipliyimdir.