Yılmaz Köksal son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı, Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi..

YILMAZ KÖKSAL KİMDİR?

1939’da Kırşehir’de doğan Yılmaz Köksal, Yeşilçam’a 1965 yılında yönetmen Tunç Başaran’ın Orhan Kemal’in eserinden uyarladığı “Murtaza” filmiyle adım attı. Köksal, uzun süre yardımcı rollerde görev aldıktan sonra 1970’te Çetin İnanç’ın yönettiği “Çeko” filmiyle büyük ün kazandı. Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Köksal, evli ve iki çocuk babasıydı.

DOSTLARI NE DEDİ

En değerli dostumu kaybettim

Cüneyt Arkın: Yılmaz, Malkoçoğlu’nun savaş arkadaşıydı. Çok güzel ata biner, düşmanın üstüne fırtına gibi giderdi. Sette herkesten çok çalışırdı. Sahne hareketliyse mekânı ona göre düzenler, yeri geldiğinde bir set işçisi gibi çalışırdı. Çok çalıştı, çok çaba harcadı. Emeğinin karşılığını da aldı, başrolde oynadı. Değerli bir sinema emekçisiydi. Türk sineması için çok büyük bir kayıp. Sanki bir düşmana hücum etmişim de, o sırada yanımdaki en değerli dostumu kaybetmişim gibi hissediyorum.

Çocuk gibi heyecanlıydı

Zafer Algöz: Yılmaz Abi’yle “Yahşi Batı” filminde çalışmıştık. 70 yaşındaydı o zaman. Çocuk gibi heyecanlı ve mutluydu. Kovboy oynayacağım diye evden kendi kovboy tabancalarını getirmişti. Çevik, atletik ve sporcu bir aktördü. Filmde at binen oyunculara binicilik dersi verilirken birdenbire kimsenin yardımı olmadan uçar gibi ata binmiş ve dörtnala kaybolmuştu ufukta. Zamanında aksiyon filmlerine geçiş yapan Cüneyt Arkın’a at binmeyi, kılıç kullanmayı, taklalar atmayı da o öğretmiş. Ama bunu bize anlatırken “Aman çocuklar aramızda kalsın, Cüneyt Abim belki yanlış anlar” diye tembih etmişti. Ölümüne çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

Çok iyi arkadaştı

Türkan Şoray: Türk sinemasının en sevilen karakterlerinden biriydi. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir oyuncuydu. Hepimizin başı sağ olsun.

Yaprak dökümü

Ediz Hun: Birkaç filmde beraber oynamıştık. Son derece sempatik, başarılı bir sanatçı, kıymetli bir aktördü. Yaprak dökümü gibi yaş ilerledikçe gidiyoruz. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin.

Sen de mi Yılmaz Abi

Selda Alkor: Öğrendiğimde çok üzüldüm. “Sen de mi Yılmaz Abi, sen de mi bizi bırakıp gittin?” dedim... Beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz vardı. Sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Çok iyi bir aile babası ve eşti. İçimiz yanıyor. Allah gani gani rahmet eylesin.

Herkesle iyi geçinirdi

Kadir İnanır: Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. İyi gönüllü bir insandı. Kimseyle sorunu olmayan, herkesle iyi geçinen, aynı zamanda da çok saygı gören bir arkadaşımızdı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Pozitif enerji saçardı

Göksel Arsoy: Çok renkli bir sanatçıydı. Sette daima pozitif enerji saçardı. Yeşilçam’a çok emek verdi. Özellikle de atlı sahneleri çok başarılıydı. Allah rahmet eylesin.

Yolu ışık olsun

Perihan Savaş: Sonbahar yapraklarını acıtarak döküyor. Yılmaz Köksal’ın yolu ışık olsun, Allah rahmet eylesin.

Acım çok büyük

Yusuf Sezgin: Çok yakın arkadaşım ve can dostumdu. Sayısız filmde beraber rol aldık. Acım çok büyük. İki sene boyunca hastalıklarla uğraştı, yoğun bakıma alındıktan 1 saat sonra kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.

Güzel insanlar veda ediyor

Cem Davran: Güzel insanlar birer birer veda ediyor. Altın işlemeli koltuklar sizin olsun, bizden bu kadar der gibi. Tüm ustalarımız nur içinde uyusun. Güle güle Sepetçioğlu. Mekânın cennet olsun.