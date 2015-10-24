Yılmaz Köksal son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının Üsküdar’daki Şakirin Camii’ndeki cenaze töreninde, abisi Yücel, eşi Özden, oğlu Murat ve kızı Banu Köksal, taziyeleri birlikte kabul etti.

Cenazeye Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Yusuf Sezgin, Orhan Gencebay, Atilla Saral gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Arkın, pek çok filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Köksal için “Tarihi filmlerde beraber pek çok kale fethettik, orduları devirdik, böyle önemli sanatçılar beyaz yeleli atlarla sonsuzluğa uğurlanıyor, birer birer gidiyorlar” dedi. Yılmaz Köksal, cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.





Yılmaz Köksal’ın tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Beşiktaş’ın atkısı ile neredeyse her filminde kullandığı şapkası konuldu.