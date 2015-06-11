Yılmaz’ın eşi olduğum için eleştirildim

BELÇİM Bilgin, Grazia dergisine verdiği röportajda Yılmaz Erdoğan’la evliliğinin iş hayatına nasıl yansıdığını şöyle anlattı: “İkimiz de işine aşık insanlarız. Mesela bana bir rol geliyor, içinden çıkamadığımda Yılmaz beni çok iyi tanıdığı için öyle bir şey söylüyor ki, bir yandan başka şeyler keşfetmiş oluyorum oyunculukla ilgili. Bunun çok avantajını gördüm. Dış algı açısından ise ne yazık ki dezavantajını yaşadım. Çünkü maalesef bizim toplumumuzda kadına hep bir şey yaftalanıyor. Ya birinin karısı, kızı ya da annesi oluyorsun. Böyle büyük bir ismin eşi olduğun zaman, bu tarz şeylere maruz kalıyorsun ne yazık ki. Ama bence yine de olumlu yanları çok daha fazla.” Bilgin, “Kelebeğin Rüyası” filmindeki performansının da ‘Yılmaz Erdoğan’ın eşi olduğu için’ eleştirildiğini söyledi: “Filmden önce bunu konuşmuştuk. Yılmaz’a dedim ki ‘Eğer biri eleştirilecekse, senin eşin olduğun için o kişi ben olacağım.’ Çok sürpriz olmadı bana ama biraz sert geldi. Artık umursamamayı öğrendim ve çok mutluyum. Eskiden çok umursardım.”



Şirketimi açıyorum



Belçim Bilgin, şirket kuracağını açıkladı: “Yıllardır hazırlığını yaptığım prodüksiyon şirketimi açıyorum. Büyük bir iddiam yok ama denemek istiyorum. Yurtdışıyla Türkiye arası köprü görevi görecek bir şekilde konumlandırmak istiyorum şirketimi.”