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    Yılmaz Güney belgeseli Toronto'da

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 14:11Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:14

    Hüseyin Tabak'ın yönetmenliği yaptığı Yılmaz Güney'i anlatan 'Çirkin Kral Efsanesi' 42. Toronto Film Festivali kapsamında seyirci karşısına çıkacak.

    2012 yılında çektiği Güzelliğin On Par’etmez filmiyle 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülüne layık görülen Hüseyin Tabak’ın son projesi Çirkin Kral Efsanesi Toronto Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Yılmaz Güney’i konu alan belgesel 7-17 Eylül tarihleri arasında gösterim yapacak.

    Festivalin bu yılki belgesel seçkisi Morgan Spurlock imzalı Super Size Me 2: Holy Chicken!, Ex Libris – The New York Public Library ve Lili Fini Zanuck’un Eric Clapton belgeseli Life in 12 Bars gibi yapımlara yer verecek.

    Etiketler: Kitapsanat , Yılmaz Güney , Hüseyin Tabak
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