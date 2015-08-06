Yılmaz Erdoğan'dan şaşırtan benzetme

Sıcak yaz günlerinde neden tatil beldelerinde değil de İstanbul’da olduğu sorusu karşısında kahkaha atarak “Karpuz muyum ben? Karpuzlar güneşe yatırılır!” diyen ünlü oyuncu, yeni projesi hakkındaki soruları da yanıtladı. Erdoğan, “Üç gün sonra kadro belli olacak. Yeni filmi Cem’ler (Cem Yılmaz) gibi orada burada çekmeyeceğiz ama. Türkiye’yi dolaşacağız” dedi.







Filmde Hakkari’de bir dönem belediye başkanlığı yapan dedesi Mehmet Sait Atay’ı canlandıracak olan Erdoğan, eşi Belçim Bilgin’in yeni filmi “Doğu’nun Limanları” hakkında da konuştu: “Film birkaç ay sonra çekilecek. BKM destekli olacak. Heyecanlıyız. ‘Belçim filmde padişah kızını canlandıracak’ demişler ama benim bundan haberim yok.”





Boğaz turu

Yılmaz Erdoğan’ın Nişantaşı’nda olduğu saatlerde Belçim Bilgin de oğlu Rodin’le Bebek’te görüntülendi. Bilgin, İstanbul’da ağırladığı arkadaşı Murat Atik ve ailesini tekneyle Boğaz turuna çıkardı. Behlül AYDIN





