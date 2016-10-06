Yılmaz Erdoğan'dan eşinden boşandı iddialarına böyle cevap verdi

Dedesinin izinde

Yılmaz Erdoğan, yeni filmi “Ekşi Elmalar”a ilham kaynağı olan dedesi Sait Atay’ın izinden gitti. 1970’li yıllarda iki dönem Hakkari belediye reisliği yapan ve bulunduğu yörenin en iyi giyinenlerinden kabul edilen Atay’ın kınalı saçı, renkli bir detay olarak senaryoda yer aldı.

Kıyafetler de aynı

Çekimlerde dedesinin kıyafetlerinin birebir kopyasıyla kamera karşısına geçen Erdoğan, bir sahnede de saçına kına yaktırdı. Ortanca kızı Safiye’yı oynayan Şükran Ovalı ile göründüğü o sahnede, gerçek kına kullanıldı. İkili aynı anlarda söyledikleri şarkıyla da sahneye renk kattı.

Açıklama yapmaktan yorulduk

Yılmaz Erdoğan, eşi Belçim Bilgin ile boşandığı iddalarına yazılı açıklamayla yanıt verdi: “Gündemimizde şu anda böyle bir durum yok. Ne bir vekalet ne bir başvuru ne de böyle bir dava... Biz açıklama yapmaktan yorulduk. Haberler gerçekleri yansıtmıyor.”