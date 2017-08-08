Yılmaz Erdoğan “Münaşaka” gösterisiyle yaz gecelerine kahkaha getiriyor!

Tiyatro sahnesine uzun bir ara veren Yılmaz Erdoğan, geçen yıl başladığı “Münaşaka” gösterisiye 11 Ağustos akşamı Harbiye Açıkhava’da sahnede olacak!

Yılmaz Erdoğan gösterisinde, tiyaro sahnesine verdiği aradan bu yana hem dünyada olup biteni, hem kendi anılarını seyircilerin kahkahalarla eşlik ettiği hikayelerle anlatıyor.

Monice Belluci ve Russel Crowe ile çektiği filmlerin setlerinden anılara, Twitter, İnstagram, Facebook anıları eşlik ediyor.

İşte turne takvimi:

11 Ağustos Cuma İstanbul Harbiye Açıkhava

15 Ağustos Salı Ayvalık Amfi Tiyatro

16 Ağustos Çarşamba Altınoluk Amfi Tiyatro

18 Ağustos Cuma Çeşme açıkhava tiyatrosu

26 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

27 Ağustos Pazar Marmaris Anfi Tiyatro