Yılmaz Erdoğan eşi Belçim Erdoğan'dan boşandı mı?

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; 2013 yılından beri boşanacaklarını iddia edilen Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen ikilinin bu kararı herkesten sakladığı öğrenildi.

ARALARINDA ANLAŞMIŞLAR

10 yıllık evliliklerini dostça bitirme kararı alan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan aralarında anlaştı. Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin ile Londra'da yeni bir hayat kuran Belçim Bilgin'i sık sık ziyaret edecek.

BİRLİKTE MUTLULUK POZU VERMİŞLERDİ

Belçim Bilgin, en son Ocak ayında verdiği bir röportajda, boşanma dedikodularıyla ilgili olarak "Bu dedikodulardan artık bıktım. Biz birbirini çok seven ve aralarında oldukça sağlam bir bağ olan bir çiftiz" diye cevap vermişti. Haziran ayında da çift, oğulları Rodin ile birlikte bir AVM'de basına poz vermiş ve bu da 'boşanma dedikodularına fotoğraflı cevap' olarak yorumlanmıştı.

BOŞANMA YOK

Bu iddiaların ardından BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, boşanma haberleri yalanlandı.