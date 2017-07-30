Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda yeni gelişme

NE OLMUŞTU?

Olay dün 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Korumasız dolaşan Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen Mahfuz Banlı ve adamları Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi’ne güvenlik önlemi olarak götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanmasıÿiçin çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

SALDIRGAN MAHFUZ BANLI VE ADAMLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Başkan Büyükerşen’e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi. Açıklama şöyle: "29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD’ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e silah çekilmiştir.

Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir’in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.

VATANDAŞLAR SİPER OLDU

Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen’e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan’a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.

Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir’de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi. Büyükerşen’in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir.

VALİLİK: ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KURUSIKI TABANCA ÇIKTI

Eskişehir Valiliği saldırı sonrası ilk etapta 2 kişinin üzerlerindeki kuru tabancayla gözaltına alındığını açıklamıştı. Dünkü açıklama şöyleydi: "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu’nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00'de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğüne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

ESKİ POLİS VE ÇETEDEN GÖZALTINA ALINMIŞ



hurriyet.com.tr'de 2007 yılında yer alan bir habere göre Mahfuz Banlı adlı şahıs Eskişehir polisinin Mart 2007'de gerçekleştirdiği 'şah-mat operasyonu'nda çete lideri olarak gözaltına alınmış. Banlı 1992 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nden emekli olduktan sonra otopark, kahvehane ve lokanta işletmeciliği yaparken ismi cinayet, tehdit, yaralama ve azmettirme suçlarına karışmış.

2011 yılında yine Hürriyet'te yer alan bir habere göre de 2006'da Konya’nın Çeltik İlçesi’nde Ersin Kaymak’ın (32) silahla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle yargılanan emekli polis Mahfuz Banlı ve yanındaki 8 kişiye Özel yetkili Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet alan bazı kişilerin mahkemede "cinayeti para için değil, nam, şöhret olmak ve gayrimeşru işler yapan Mahfuz Banlı’ya kıyak olsun" diye işlediklerini söylemiş.



.