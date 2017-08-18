Yıllık izinde sınırsız bölme

Yeraltı işlerinde çalışan maden işçilerinin yıllık ücretli izin süreleri de 4’er gün arttırılarak uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 6/3. fıkrasındaki “en çok üçe bölünebilir” ibaresi “Bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirildi. Böylece, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere “En çok üçe bölünebilen” yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı. Yeni düzenleme ile asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.