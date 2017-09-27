Yıllardır bekleniyordu! Sürpriz açıklama

Açıklamada, Korece, Çince ve Japonca gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillere göre, Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği belirtilirken, 280 karakter uygulamasının Japonca, Çince ve Korece'de geçerli olmayacağı ifade edildi.

İlk etapta küçük bir grubun 280 karakter üst sınırından yararlanabileceği duyurulan açıklamada, söz konusu değişikliğin ne zaman tüm kullanıcılara açık olacağı hakkında ise bilgi verilmedi.