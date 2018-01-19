Yıllardır acımasızca kirletilen deniz atıkları karaya gönderdi: Al çöpünü

Türkiye’yi 2 gündür etkisi altına alan fırtına sahillerde dev dalgalara neden oldu. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yıllardır denize atılan çöpler ve atıklar dalgaların etkisiyle karaya geri döndü. Başta Zonguldak, Akçakoca, Ereğli, Bartın ve Bandırma olmak üzere çok sayıda yerleşim birimi çöplüğe döndü. Deniz yüzeyleri, çay bahçeleri, rıhtımlar mantar, plastik şişe, naylon, kola, gazoz şişesi ve balıkçı atıklarıyla kaplandı.

GEMİ DE KARADA Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde İzmir’den Rusya’ya gittiği öğrenilen Coromos bandıralı, “Berra G. Moroni” isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle sürüklendi. Gemi dalgaların da etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu. Kayalara vuran gemi ortadan bölündü. Gemiden halatlar aracılığı ile 12 personel tahliye edildi. 5 METRE DALGA Kastamonu’nun İnebolu ve Cide ilçesinde fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar sahil kesiminde hasara neden oldu. İnebolu Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, batı yönünden esen ve saatteki hızı 87,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Karadeniz’de 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Boyranaltı mevkisindeki 3 çay bahçesini yıkan dalgalar, sahil yollarında hasara yol açtı. Caddeler taş ve ağaç parçalarıyla doldu.