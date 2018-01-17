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Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Rock müzik dünya çapında bir deliliğe erişmeye başladığı 60lı yıllarda geçici bir heves olarak algılanıyordu. Aşırılıklarla dolu hayatları yüzünden erken yaşta hayatını kaybedenlerin yanısıra ilerlemiş yaşlarına rağmen halen stadyumları doldurabilen rock starları bu söylentileri fazlasıyla boşa çıkarıyor.

Doğan BURDA
17.01.2018 - 12:04 | Son Güncelleme :

Mick Jagger

Beatles’ın kadim rakibi, milyonlarca albüm satışı ile gezegenin en çok kazananı ve her üyesi ayrı bir efsane olan The Rolling Stones’un yaşlanmayan hiper aktif söz yazarı ve şarkıcısı Mick Jagger’ın 74 yaşına bastığını söylersek ne düşünürsünüz. Enerjisinden ve sahne performansından hiçbir şey kaybetmeyen efsaneye bir bakın, sonra da aynada kendinize.

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Paul McCartney

Aynı Mick Jagger gibi 1960ların başında başladığı muhteşem kariyerine halen devam aynı gençlikle devam eden efsane Beatles üyesi de bu yıl 75 yaşını doldurdu. Ama yavaşlamaya veya üretmeye dur demek gibi bir hali yok. Paul McCartney’in sesi, yakışıklılığı, karizması ve saçları halen ilk günkü gibi durmakta. Ne garip değil mi?

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Tom Jones

Sesi ve yakışıklılığıyla 60lardan itibaren tüm dünyada tanınan Galli şarkıcı artık 77 yaşında. Yani dedemiz yaşında. Otobüste görsek yer veririz, koltukta uyuya kalsa panik yaparız, o derece. Ama o halen İngiltere’nin en aktif sanatçılarından ve sahnede halen tüm gözleri ve kulakları büyülemeye devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Rod Stewart

İskoçların gururu, sarışın bomba Rod Stewart 73 yaşının keyfini sürüyor. Ama torunlarıyla oynayarak ya da parklarda Sudoku çözerek değil. Dünyanın en büyük konser salonlarında, en büyük festivallerinde binlerce kişiyi aynı anda dans ettirerek ve şarkı söylettirerek geçiriyor bu yaşlarını ve durmaya da niyeti yok gibi.

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Iggy Pop

60larda başladığı çılgınlıklarına daha sonra punk-rock’ın babası ünvanını da katarak devam eden Iggy Pop, sahnede ordan oraya koşmaya, sarı saçlarını savurmaya ve en keskin şarkı sözlerini haykırmaya devam ediyor. 70 yaşında olan Iggy Pop’a bir baksanız buna asla inanmazsınız çünkü insan böyle 70 yaşında olmaz.

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

Robert Plant

6 ay sonra 70’i devirecek olan Led Zeppelin efsanesi Robert Plant de görüntüsüyle sizi şaşırtacak. Aslan yelesi saçlarını haken koruyan, çekici vücudunu bir göbekle asla desteklemeyen ve muhteşem sesini halen en yüksek oktavlara kadar zorlayabilen rockstar bizleri ‘nasıl oluyor da oluyor’ sorularıyla başbaşa bırakıyor.

Yıllara meydan okuyan 6 rockstar

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