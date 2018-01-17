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    Yıllar sonra Pakistan Talibanı Butto suikastını üstlendi

    AA
    17.01.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Pakistan Talibanı (TTP), yeni yayımladığı kitapta, eski Başbakan Benazir Butto suikastının sorumluluğunu üstlendi.

    Pakistan basınındaki haberlere göre, Pakistan Talibanı'nın liderlerinden Ebu Mansur Asim Mufti Nur Veli'nin kaleme aldığı "İngiliz Sömürüsünden ABD Emperyalizmine Güney Veziristan'da Meshud İnkılabı" isimli kitapta, örgütten Butto suikastı itirafı geldi.
    Kitapta, örgütün Butto suikastı için Bilal ve İkramullah isimli iki intihar eylemcisini görevlendirdiği savunuluyor.

    Saldırganlardan Bilal'in, önce Butto'ya ateş açtığı, ardından da üzerindeki bombayı patlattığı, ikinci saldırgan İkramullah'ın ise bölgeden kaçtığı ve hala yakalanmadığı ileri sürülüyor.

    Kitapta ayrıca 2008 yılındaki seçimlerde aday olmak için sürgünde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkesine dönen Butto'nun konvoyuna 28 Ekim 2007'de Karaçi'de düzenlenen ve 180'den fazla kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının da örgütün eski lideri Beytullah Meshud'un emriyle düzenlendiği belirtiliyor.

    BUTTO SUİKASTI

    Pakistan'ın ilk kadın başbakanı olan Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi şehrinde seçim mitingi sonrası uğradığı suikastta hayatını kaybetmişti.

    Üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmesine rağmen Butto suikastı tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Annesinin ölümün ardından Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı olan Bilalval Butto, geçen ay özel bir televizyona verdiği röportajda, suikastın arkasında eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in olduğunu iddia etmişti.

    Müşerref, Butto'nun suçlamalarını reddetmişti. Pakistan Talibanı'nın kurucusu ve eski lideri Beytullah Meshud, kadınları öldürmenin Peştun geleneklerine aykırı olduğunu belirterek Butto suikastıyla alakalarının olmadığını iddia etmişti.

    Etiketler: Taliban
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