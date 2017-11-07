Titanic filmiyle ilgili müthiş iddia!

Avustralya’nın Adelaide şehrindeki Westminster Lisesi öğrencilerinden Abigail Wicks, Christy Zhang ve Julia Damato, Titanic filminin hazin sonu için yeni bir formül geliştirdi. Batan dev bir gemideki aşkı ve trajediyi konu alan film, vizyona ilk girdiği günden itibaren izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Peki, Jack gerçekten kurtulabilir miydi? Üç liselinin bu sorudan yola çıkarak geliştirdiği ödüllü matematik projesi aslında basit bir akıl yürütmeye dayanıyor...

Gerçek bir hikayeden esinlenilen filmde, filme konu olan Titanic adlı kruz gemisi soğuk Kuzey Atlantik Denizi’nde batıyor. Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet’ın başrollerde olduğu filmde, Jack ve Rose karakterleri gemide tutkulu bir aşk yaşamaya başlıyor. Ancak geminin batmasıyla birlikte, ikili adeta bir trajedinin ortasında kalıyor. Batan gemiden kurtulmayı başaran aşıklar, Kuzey Atlantik’in soğuk sularında güç bela bir enkaz parçası buluyor. Ancak bu parçanın üzerinde iki kişiye yetecek kadar yer olmadığından, Jack önceliği ‘canından çok’ sevdiği Rose’a veriyor ve soğuk sularda yardım bekledikleri sırada donarak hayatını kaybediyor.

Konuyu araştıran öğrenciler, Rose’un üzerine uzandığı dolap kapısına Jack’in de sığabileceğini iddia ediyor. Teoriye göre, ikili can yeleklerini dolap kapısının altına koysaydı batmadan su üstünde kalabilecek ve kurtarma ekipleri gelene kadar hayatta kalabilecekti.

Filmde kullanılan dolap kapısının kaldırma kuvvetini ölçen ve üzerinde iki insanla defalarca deneme yapan öğrenciler, ikilinin bu şekilde kurtulabileceği sonucuna varmış. Öğrenciler kazanın olduğu dönemde kullanılan materyalleri araştırmış ve sudaki tuz oranı ile diğer koşulları da göz önüne alarak suyun kaldırma kuvvetini test etmiş.

Şarkılar, “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” dese de, senaryo eğer Avustralyalı öğrencilerin bahsettiği şekilde devam etseydi, Rose onca yıldır hala Jack’e aşık olur muydu ya da ikilinin aşkı kaldığı yerden devam eder miydi, bu ise başka bir araştırmanın konusu...

'Titanik keşfi’ projesi, en azından Abigail, Christy ve Julia'ya Avustralya çapında düzenlenen 10. Sınıflar Ulusal Matematik Yeteneği Araştırması’nda ödül kazandırdı. Araştırma ekibinin danışman öğretmeni Angela Phillips de, “Yarışma, öğrencilerin matematik yetenekleriyle biraz daha farklı şeyler yapabilmesi için bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu.