Yıllar sonra

Son 10 yıla damgasını vuran olaylı boşanma davalarından biri, iş adamı Cem Uzan ile Alara Koçibey'indi. 18 yıl önce arkadaşlarının vasıtasıyla tanışan, bir yıl sonra Amerika'da sade bir törenle evlenen çiftin Renç Emre ve Yasemin Paris adını verdikleri iki çocuğu dünyaya geldi. Alara Koçibey, mal varlığına el konulduğunda ve siyasete atıldığında hep eşinin yanında yer aldı. Ancak Fransa'ya kaçıp hakkında kırmızı bülten çıktıktan sonra eşiyle kanlı bıçaklı oldu. Cem Uzan, eşinin genç sevgilisiyle kendisini aldattığını öne sürdü.

Kavga tatlıya bağlandı

Çiftin boşanma davası sırasında da biz dizi kavgaları oldu. Fransa'da Bettina Machler ev ardından Derin Mermerci'yle aşk yaşayan Uzan, 2011 Nisan'da evliliğini sonlandırdıktan sonra ise bu kez çocuklarını yanına almak istediği için eşiyle sorun yaşadı. Sonunda eski eşiyle arasındaki kavga tatlıya bağlanan Koçibey, düzenli olarak bayram ve tatillerde çocuklarını babalarının yanına götürmeye başladı. Bu arefe gününde de havaalanında objektiflere takılan Koçibey, eski eşiyle kaçak hayatı yaşadığı Paris'te buluştu. Fransız Fanny Blanchlande'yle 3. evliliğini yapan Uzan, beraber yemek yerken olaylı günleri geride bıraktığı eski eşi ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı "Alie yemeği, Renç ve Paris'i çok özlemişim" notuyla ilk kez paylaştı.