Yıllar önce o da terapiye gitmiş!

Fransız sosyolog Dominique Wolton’ın Papa ile yaptığı söyleşilerden oluşan ve gelecek hafta piyasaya çıkacak olan “Politique et société” (Siyaset ve Toplum) isimli kitaptan bazı bölümler Fransız ve İtalyan basını tarafından yayımlandı. BBC Türkçe’nin haberleştirdiği İtalyan basınında yayımlanan alıntılara göre Papa Françesko, kadınların hayatındaki rolünden söz ederken psikanalist ile ilgili itirafta da bulunarak şunları söyledi: “Tanıdığım kadınlar, tavsiyeye ihtiyacım olduğunda bana çok yardımcı oldular. Yahudi bir kadın psikanalistin danışmanlığına başvurmuştum. Bazı şeyleri netleştirmek için 6 ay boyunca haftada bir kez evine gidiyordum... İyi bir insandı. 42 yaşımdayken, 6 ay boyunca bana çok yardımı dokundu.”

‘DEVRİM NİTELİĞİNDE’

Avusturyalı nörolog Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulan psikanaliz, insanların zihnsel süreçleri ile bilinçaltı arasındaki bağı ortaya çıkarmayı hedefleyen bir psikolojik yaklaşım yöntemi olarak tanımlanıyor. Papa’nın hangi konuları “netleştirmek” istediğiyle ilgili bir bilgi olmasa da, İtalyan basını şu an 80 yaşındaki Papa’nın psikanaliste gittiği dönemde memleketi Arjantin’de diktatörlük dönemi yaşandığına dikkat çekti. Papa’nın psikanaliste gittiği “itirafı” İtalyan basını tarafından “devrim niteliğinde” diye yorumlandı.

Din ile psikanalizin yıllarca birbirine karşıt olarak görüldüğü ve Katolik Kilisesi’nin 1960’larda din adamlarına psikanaliz yasağı koyduğu hatırlatıldı.