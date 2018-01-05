 Yılın sürpriz aşkı

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.

BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

İkili bunun için de buluşma yerlerini Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Dere ve Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.



Engin Akyürek ile Cansu Dere, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Mucize Yaratanlar' ödülüne layık görülmüştü...

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