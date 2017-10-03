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    Yılın sevgilisi olay yarattı! 'Böylesini nasıl bulabilirim'

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Topuklu ayakkabılarla durmaktan ayakları ağrıyan kız arkadaşının topuklu ayakkabısıı giyen Çinli sevgili, sosyal medyada hayranlık uyandırdı. Çin'de bir hastanede bir erkeğin, kız arkadaşı için yaptığı 'fedakarlık' sosyal medyada beğeni topladı.

    Kız arkadaşına kendi sandalatlerini giydirip, kendi ayaklarına da pembe topuklu ayakkabıları geçiren bir gencin görüntüleri Çin menşeli sosyal paylaşım platformu Weibo'da hızla yayıldı.

    Fotoğrafı çeken Xia, olayın arka planını Çin'deki yerel gazeteler anlattı. Hastanede doktoru bekledikleri sırada ayakkabılarını değiştirmiş olan çifti fark ettiğini ve fotoğrafları çekmeden edemediğini söyleyen Xia, daha sonra bu değişikliğin genç kadının ayaklarını dinlendirmesi adına sevgilisi tarafından önerildiğini anladı.

    Yılın sevgilisi olay yarattı Böylesini nasıl bulabilirim

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Xia, çiftin numaraları okunduğu sırada, kadının, ayakkabıları yeniden değiştirmeyi önerdiğini, ancak sevgilisinin bunu duymayarak ya da duymazdan gelerek ayağında topuklu ayakkabılarla kapıdan yürüyüp gittiğini de ekledi.

    "NASIL BÖYLE BİRİNİ BULABİLİRİM"

    Sevgilinin bu tavrı Weibo kullanıcılarının takdirini kazandı. Bir kullanıcı "Nasıl böyle bir sevgili bulabilirim?" diye sorarken bir diğeri de "Ben topuklularla kendime azap çektirmektense herhalde çıplak ayakla yürürdüm" diye yorum yaptı.

    Yılın sevgilisi olay yarattı Böylesini nasıl bulabilirim

    Etiketler: çİN , sevgili , sosyal medya , sosyal , son dakika
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