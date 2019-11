Yılın Projeleri Ödüllerini Aldı

MUTLU MEKAN SPONSORU



PLATİN SPONSORLAR



GOLD SPONSOR







‘SIGN OF THE CITY AWARDS’ GECESİNDE YILIN PROJELERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Gayrimenkulün yıldızları Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşen Sign of the City Awards’ta gayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyi projeleri seçildi. Gecede 24 proje alanında en iyi seçilirken, 4 jüri özel ödülü de sahibini buldu. 500’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı gecede yarışmanın gelenekselleştirilmesi ve uluslararası boyut kazanması için sinyaller verildi.



Türk gayrimenkul sektörünün merakla beklendiği yarışma sonuçlandı. Sign of the City Awards’ta kazananlar 6 Kasım Perşembe akşamı Four Seasons Hotel İstanbul at The Bosphorus’da gerçekleşen törenle ödüllerine kavuştu. Jüri Başkanı Y. Müh. Mimar Doğan Hasol önderliğinde toplanan jüri, her kategoride tamamlanmış ve devam eden finalist projeleri değerlendirerek ödül sahiplerini seçti. Jüri, yarışma için 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle tamamlanmış ve proje aşamasında olan 142 farklı projeye ait 199 başvuruyu değerlendirdi. Yarışmada 16 kategoride 24 adet tamamlanmış ve devam eden proje ödülü değer görülürken, 4 jüri özel ödülü de verildi.



500’DEN FAZLA KATILIM

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Sinpaş HoldingYönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, NEF Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur , VIA DMC Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar ve Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı. 500’den fazla sektör temsilcisini biraraya getiren gece renkli sahne sovlarına da sahne oldu. İnşaat ve gayrimenkul sektörünü, uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen gecenin sunuculuğunu Ebru Akel yaptı. Ziynet Sali’nin sahne aldığı tören, ödül kazananlarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. MIPIM ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığı, GYODER, IMSAD ve KONUTDER’in işbirliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek olan yarışmanın sponsorları ise Cushman&Wakefield, Daikin, Hafele, Hyundai Asansör, Vestel ve VHV Versicherungen oldu.



KENDİNE GÜVENEN FİRMALARIN YARIŞMASI

Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, gecedeki konuşmasında Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ adlı eserinden alıntı yaparak, “ Romanda bahsedilen yıkık dökük yapılar yerine artık pırıl pırıl siteler görüyoruz” dedi. Türk inşaat sektörünün 10-15 yıllık süreçte büyük gelişim gösterdiğini belirten Doğan Sabancı, “İnşaat denilince akla ekonomik büyüme geliyor. İnşaat aynı zamanda sosyolojinin de dönüşüm motoru. Nerede yaşadığınız, nerede çalıştığımız hayatımızı ve zihin haritamızı değiştiriyor” dedi.



PREMIER LİG BURADA

Sign of the City kapsamında 28 projeye ödül verildiğini belirten Doğan Sabancı, yarışmanın ilk yılında büyük ilgi gördüğünü, beklentilerin de üzerinde başvuru ile karşılaşıldığını söyledi. Bu başarıda tarafsız jüri üyeleri ve danışma kurulunun da etkili olduğunu belirten Sabancı, “Sign of the City kendine güvenen firmaların yarışması oldu. Vizyonuna, tecrübesine, teknolojisine, kabiliyetine, tasarım gücüne ve malzeme sağlayıcının performansına inanan firmalar biraraya geldi. Türkiye inşaat sektörünün Premier liginde oynayan tüm şirketler burada. Hürriyet de kendi alanında Premier ligde yer alıyor. Bu nedenle size sahayı biz kurduk ama yarışmanın sahibi sizsiniz. Siz sahip çıkarsanız yarışma küresel boyut kazanır” dedi.



YARIŞMA ULUSLARARASI BOYUT KAZANMALI

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ödüllendirildiği bir yarışmanın ilk kez yapıldığını ve bunun parçası olmaktan mutlu olduklarını belirten SOTC Jüri Başkanı Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol, yarışmanın uluslararası boyut kazanmasını beklediklerini söyledi. Yarışmada tüm kategorileri tamamlanan projeler ve devam eden projeler olarak incelediklerini söyleyen Hasol, tarafsız ve alanında uzman jüri üyelerinde değerlendirme yapıldığına dikkat çekti. Türkiye’deki kentsel tasarım eksikliği nedeniyle sorunlar yaşandığını belirten Hasol, “İnşaat yoğunluğu, yüksek yapılar tutku haline geldi. İncelemelerimizde 15 emsalle bina yapanları gördük. 3 emsal hakkının nasıl 15 olduğunu araştırmak gerek. Kentlerimizin plansızlık felaketinden kurtulmalı. Kentsel tasarım ve planlamanın devreye girmesi gerekiyor” dedi. Hasol, yarışmaya başvurudan projeleri değerlendirirken, gayrimenkulün ekonomik başarısını değil, çevresine ve kente etkilerini dikkate aldıklarını dile getirdi.



HEDEF İNŞAATTA 1 NUMARA OLMAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, inşaat sektörünün Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, “Türkiye eski Türkiye değil. Öyleyse neden birinci sırada olmalalıyım. Ben inşaat sektörüne güveniyorum” diye konuştu.

Sign of the City Awards’ın (SOTC) ödül gecesine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye’de inşaat ve alt sektörlerinin hızlı gelişimine dikkat çekti. İnşaat sektöründe Çin’den sonra Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu belirten Bakan Güllüce, “Türkiye eski Türkiye değil. Müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, malzeme sektörümüz yurtdışına bilgi ve teknoloji satacak kadar başarılı. Artık iş yapmadığımız ülke yok. Öyleyse neden birinci sırada olmayalım. Ben inşaat sektörüne inanıyorum ve birkaç yıl içinde bir numara olacağımızı düşünüyorum” dedi. İnşaat sektöründeki firma ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Güllüce, Türk inşaat malzemelerinin yurtdışında tanıtılmasına aracılık edeceğini ifade etti. Bakan Güllüce, Sign of the City Awards’ın her yıl yapılması önerirken, gayrimenkul projelerinin yurtdışında da tanıtılması gerektiğini kaydetti.

SEKTÖRE DİSİPLİN GELECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sektörü disiplin altına alacak ve işlemleri kolaylaştıracak çalışmalar yaptığını belirten Bakan İdris Güllüce şunları söyledi : “Atık denetimi arttırarak çevreyi olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz. Yapı denetimi yapan kurumlarını denetleyip işini yapmayanları eleyeceğiz. Beton kalitesini de elektronik ortamda kontrol edeceğiz” dedi. Tüm Türkiye için Mekânsal Stratejik Plan çalışması yapacaklarını belirten Güllüce, müteahhitlik yasasıyla da çürük müteahhitleri sektörden eleyeceklerini dile getirdi. Gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddelerinden olan kentsel dönüşümü de değerlendiren Güllüce, 6.5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Dönüşüm yasasının genç bir uygulama olduğunu, karşılaşılan sorunları mevzuat ve yönetmelik değişiklikleri ile aşmaya çalıştıklarını belirten Güllüce, “Türkiye’de deprem riski altında olmayan yer yok. Riskli yapıların acil yenilenmesi gerek. 1999 depreminde kurtarma çalışmalarına katıldım ve cesetlerin çıkarılmasına tanık oldum. Bu nedenle deprem riskini ne kadar ciddi olduğunun farkındayım” dedi. Son dönemde gündeme gelen iş kazalarını değerlendiren Bakan Güllüce, inşaat sektöründe çalışanların eğitilmesi için çalışamalara başladıklarını, 2017 sonrasında mesleki yeterliliği olmayanları şantiyelerde görev almayacağını dile getirdi.







İŞTE ÖDÜL ALAN TÜM PROJELER

1-En İyi AVM (Tamamlanan)

Prime Mall Gaziantep AVM / Prime Development

2-En İyi Sosyo Kültürel Yapı (Tamamlanan)

Vialand Temapark ve AVM / Via Properties & Gürsoy Grup

3-En İyi Sosyo Kültürel Yapı (Devam eden)

Uniq İstanbul / Ayazağa Kongre Kültür Sarayı

4-En İyi Sağlık (Tamamlanan)

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi / Türk Kardiyoloji Vakfı

5-En İyi Dönüşüm (Tamamlanan)

Terrace Feri / İnanlar İnşaat

6-En İyi Dönüşüm (Devam eden)

Denizli Hükümet Konağı / Denizli İl Özel İdaresi

7- En İyi Karma (Devam eden)

Tema İstanbul / Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş, Öztaş Adi Ortaklığı

8-En İyi Ofis (Tamamlanan)

Maslak No Bir / Alsar Maslak Gayrimenkul

9-En İyi Ofis (Devam eden)

Bulvar 216 Ofis & AVM / Özak GYO

10-Konsept Kentsel Tasarım Dalında Jüri Özel Ödülü

İstanbul Ticaret Odası ve Çevresi / Sepin Mimarlık

11-Konsept Kentsel Dönüşüm Dalında Jüri Özel Ödülü

Küçükçekmece Meydan Çevresi / Sepin Mimarlık

12-En Yeşil Bina (Tamamlanan)

Erke Green Academy / ERKE

13-En İyi Müstakil Konut (Tamamlanan)

Bodrum Houses Tucker Aile Evi / Berggruen İnşaat

14-En İyi Müstakil Konut (Devam eden)

Soyak İzmir İzmir / Soyak

15-En İyi Pazarlama Kampanyası (Devam eden)

Siesta Blue Soyak

16-En İyi Mimari Tasarım (Tamamlanan)

Müteahhitler Birliği Merkez Binası / Türkiye Müteahhitler Birliği

17-En İyi Az Katlı Konut (Tamamlanan)

Sunrise Court Bursa / Eser Mimarlık A.Ş.

18-En İyi Az Katlı Konut (Devam eden)

35. Sokak / Akşan

19-En İyi Çok Katlı Konut (Tamamlanan)

Çınarlı Bahçe Tuzla / İş GYO

20-En İyi Çok Katlı Konut (Devam eden)

Pendik Cebeci Residence / Cebeci Group Gayrimenkul

21-En İyi Rezidans (Tamamlanan)

Soyak Soho / Soyak

22-En İyi Rezidans (Devam eden)

Nidapark Beşiktaş / Tahincioğlu

23-En İyi Eğitim (Tamamlanan)

Acıbadem Üniv. Kerem Aydınlar Kampüsü / Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı

24-En İyi Eğitim (Devam eden)

TED Isparta Koleji / ETTAŞ

25-En İyi Endüstriyel Yapı (Tamamlanan)

NG Kütahya Seramik

26-En İyi Endüstriyel Yapı (Devam eden)

ICI Halı Fabrika ve Yönetim Binası / Aps Ambalaj Paketleme

27-Sektörde Yenilik Jüri Özel Ödülü

Nef

28- Onur Ödülü

Sektörde 1960’larda toplu konut girişimi olarak Mesa Mesken Sanayi A.Ş.’nin kurulmasıyla başlayıp, Ankara Portakal Çiçeği Vadisi’ndeki katkıları, Sarıgerme, Bursa Zafer Plaza ve sonra da Alaçatı Port projeleri ile pekişen mesleki serüvenini günümüzde de hala aynı tutarlılık, sebat ve başarıyla sürdürmesi nedeniyle; Sign of the City Awards Onur Ödülü Yüksek Mühendis (Mimar) Aykut Mutlu’ya verildi.