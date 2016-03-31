Yılın Mimar Sinanları 2016 ödülleri sahiplerini buldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği törene ünlü isimler katıldı. Müzik, sinema, TV, tiyatro, gazete ve internet alanlarındaki başarılı isimlerin, liseli öğrencilerin oylarıyla belirlendiği törenin sunuculuğunu Yelda Kırçuval yaptı. Ünlülere ödüllerini de takdim eden öğrencilerin sahne performansları da beğenildi.





Kelebek, “En İyi Magazin Eki” seçildi. Ödülü, Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu aldı.





En İyi Kadın Haber Spikeri Ödülü, Jülide Ateş’in oldu.





“En İyi Komedi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Büşra Pekin, yaz için formunu koruduğunu söyledi.

Gecede Onur Ödülü’ne layık görülen Özkan Uğur, “Herkes keşke müzikle veya sanatın bir dalıyla uğraşsa, bugün dünyada ne savaş ne terör olurdu” mesajını verdi.





“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alan Engin Altan Düzyatan “Yaptığımız işe inandık. Bunu talebelerin görüyor olması yaş skalamızın genişliğini gösteriyor” dedi.

Zara, “Yılın En İyi Arabesk Kadın Sanatçısı” ödülünü aldı.





Reha Muhtar, törene ikizleri Poyraz ve Mina ile birlikte katıldı.







“En İyi Köşe Yazarı” ödülünü alan Reha Muhtar, “35 yıllık gazeteciliğin sonunda şunu öğrendim Türkiye’de kurgusal olan gazetecilik, gerçek olan sanat. Keşke sanatçı olabilseydim” dedi.