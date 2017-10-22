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    ‘Yılın Köşe Yazarı Ödülü’ Zeyrek’in

    ANKARA
    22.10.2017 - 23:05 | Son Güncelleme:

    Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2016 Medya Başarı Ödülleri kapsamında ‘Yılın Köşe Yazarı Ödülü’ne layık görüldü.

    Zeyrek’e ödülünü Alanya Alaaddin Keytubat Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Pınarbaşı verdi. Törende konuşma yapan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, ödül alanları kutlarken, törene katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

    Etiketler: köşe yazar , gazetehaberleri , Deniz Zeyrek
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