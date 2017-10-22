‘Yılın Köşe Yazarı Ödülü’ Zeyrek’in

Zeyrek’e ödülünü Alanya Alaaddin Keytubat Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Pınarbaşı verdi. Törende konuşma yapan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, ödül alanları kutlarken, törene katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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