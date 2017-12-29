Yılın kavgasında kim haklı? Seren mi, Hande mi?

İki ismin geçtiğimiz haftaya damga vuran kavgasını Kelebek yazarları Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk kaleme aldı.

Cengiz Semercioğlu: Seren mi, Hande mi?

Radyoda en çok çalınan olmak, en iyi olduğun anlamına gelir mi?

Gelmez...

Çünkü dinleyicinin inisiyatifinde olan bir şey değildir bu.

Radyoda çalınan şarkıları dinleyici belirlemez, radyoların yayın yönetmenleri, programcıları belirler.

Eğer radyoda çalınan şarkıları dinleyiciler belirleseydi, o zaman en çok çalınan şarkıya en iyi diyebilirdik.

Bir şarkıcının yılın en iyisi olduğuna bakmak için radyoda ne kadar çalındığına değil, fiziki ve dijitalde ne kadar sattığına bakmak lazım.

Çünkü markete gidip CD almak, dijitalde birinin şarkısını, albümünü indirmek tamamen dinleyicinin inisiyatifinde olan bir şeydir.

Dijitalde ve albümde en çok satan yılın en iyisidir.

Üstelik radyo çalınmaları özellikle yerel radyolar üzerinden çok kolay manipule edilebilecek bir şeydir.

O yüzden bu tartışmada Seren Serengil haklıdır.

Üstelik Hande Yener, tartışmanın birinci dakikasına bel altından vurarak etik dışı davranmıştır.

Not: Bunu Seren televizyonda partnerim olduğu için söylemiyorum. Programı izleyenler bilir, Seren’le en çok benim tartıştığımı, onu en çok benim eleştirdiğimi... Ve neredeyse hiçbir konuda anlaşamadığımızı...

Onur Baştürk: O muhteşem kavganın analizi

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki muhteşem kavga tam da 2017 bitmek üzereyken neşemize neşe kattı.

Kavgalar zevk verdiği için mi?

Yok hayır, tam aksine bu kavga aşırı manasız, tuhaf ve abartılı olduğu için.

Sorular çok:



◊ Hande Yener neden Seren Serengil’in sözlerine bu kadar takılıyor ki?

Zaten listede birinci çıkmışsın, olay bitmiş gitmiş, keyfini sür değil mi? Biri de çıkıp “İnanmadım” deyip yorum yapsın, ne olmuş ki?

Hem yorum yapan kişi müzik dünyası uzmanı da değil; gül geç, azıcık meditasyon yap, bu neyin hırsı?



◊ Tamam, Hande Yener’in misilleme yapıp Serengil’in eski bir üstsüz fotoğrafını paylaşması berbat bir bel altıydı. Tam ucuz mahalle kavgasıydı.

Ama Serengil’in kalkıp buna “kadın şiddeti” demesi de abartılıydı.

Neticede kendisi de Yener’in bir pozunu paylaşıp “Bir anneye yakışıyor mu?” gibi bir şeyler yazıverdi. Kafalar aynı kafalar yani...



◊ Bu tekme tokat hadiseden sonra kafalara kazınan tek bir şey oldu belki de:

Telifmetre listesi. Kimsenin haberinin olmadığı bu liste bir anda gündem oldu.

Belki Hande Yener’in asıl amacı buydu, bilemiyorum.

Ama genel olarak tüm şarkıcıların, “Şu listede birinciyim, YouTube’da en çok ben dinlendim, klibime şu kadar para harcadım, canım ben var ya ben” tarzı kocaman kocaman açıklamalarından artık gına geldi.

Çünkü inanın bunlar dinleyicinin o kadar da umurunda değil.

Ayrıca malum şarkıdaki gibi “geçici, oyuncak zaferleri” durmadan tekrarlamak bir noktadan sonra gerçekten sıkıcı/itici oluyor, bilesiniz