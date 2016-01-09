Yılın kadınları belli oluyor

Elele Avon Kadın Ödülleri 2015 için, 10 farklı kategoride 45 başarılı kadın ve ilham veren beş erkek aday yarıştı. elele.com.tr üzerinden yapılan halk oylamasının ardından finale kalan adaylar, aralarında Hülya Koçyiğit, Mehmet Y. Yılmaz, Ertuğrul Özkök, Nihat Odabaşı, Aret Vartanyan, Leyla Alaton, Esin Övet, Ayşe Arman ve Ahmet Güneştekin’in bulunduğu jüri tarafından değerlendirildi. Müzik, bilim, yazar, girişimci, gazeteci, spor, güzel sanatlar ve sosyal sorumluluk kategorilerinde kazananların kimler olduğuysa çok özel bir törenle açıklanacak. Shangri La Otel’de 14 Ocak’ta yapılacak tören gecesinde konukları büyük sürprizler de bekliyor.

#kadınisterse mucizeler gerçek olur!

Gecenin sloganı bu sene #kadınisterse! Elele dergisi, 40 yıldır ilhamını hep cesur, başarılı, özgür, kararlı kadınlardan aldı. İki yıldır da bu başarılı kadınları ödüllendiriyor. Gecenin konsepti kadınların istediklerinde neleri başardıklarını göstermek üzere kurgulandı.

İşte adaylar

Oyuncu: Burçin Terzioğlu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Nurgül Yeşilçay, Serenay Sarıkaya

Yazar: Akila Azra Kohen, Buket Uzuner, İnci Aral, Siminya, Şebnem Burcuoğlu

Sosyal Sorumluluk: Beren Saat, Esra Erol, Fulya Ekmen, Sema Yakar, Zuhal Ön

Girişimci: Başak Taşpınar Değim, Buse Terim, Eren Özmen, İdil Ersöz Öney, Serra Türker

Şarkıcı: Aydilge, Ayşe Hatun Önal, Demet Akalın, Gülşen, Hadise

Gazeteci: Ezgi Başaran, Hande Fırat, Nilüfer Demir, Sedef Kabaş, Ümran Avcı

İlham Veren Erkek: Barış Arduç, Kenan İmirzalıoğlu, Kerem Bursin, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat

Bilim Kadını: Ayhan Ulubelen, Canan Dağdeviren, Elif Bilgin, Elif Genceli, Feryal Özel

Sporcu: Doç Dr. Lale Orta, Gülnur Tumbat, Polen Uslupehlivan, Serap Özçelik, Şahika Ercümen

Güzel Sanatlar: Duygu Eliz Ekurt, Hande Çokrak, İlksen Başarır, Lara Öneroğlu, Nilgün Yerli