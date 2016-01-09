Yılın kadınları belli oluyor

Elele Avon Kadın Ödülleri 2015 için, 10 farklı kategoride 45 başarılı kadın ve ilham veren beş erkek aday yarıştı. elele.com.tr üzerinden yapılan halk oylamasının ardından finale kalan adaylar, aralarında Hülya Koçyiğit, Mehmet Y. Yılmaz, Ertuğrul Özkök, Nihat Odabaşı, Aret Vartanyan, Leyla Alaton, Esin Övet, Ayşe Arman ve Ahmet Güneştekin’in bulunduğu jüri tarafından değerlendirildi. Müzik, bilim, yazar, girişimci, gazeteci, spor, güzel sanatlar ve sosyal sorumluluk kategorilerinde kazananların kimler olduğuysa çok özel bir törenle açıklanacak. Shangri La Otel’de 14 Ocak’ta yapılacak tören gecesinde konukları büyük sürprizler de bekliyor.
#kadınisterse mucizeler gerçek olur!
Gecenin sloganı bu sene #kadınisterse! Elele dergisi, 40 yıldır ilhamını hep cesur, başarılı, özgür, kararlı kadınlardan aldı. İki yıldır da bu başarılı kadınları ödüllendiriyor. Gecenin konsepti kadınların istediklerinde neleri başardıklarını göstermek üzere kurgulandı.
İşte adaylar
Oyuncu: Burçin Terzioğlu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Nurgül Yeşilçay, Serenay Sarıkaya
Yazar: Akila Azra Kohen, Buket Uzuner, İnci Aral, Siminya, Şebnem Burcuoğlu
Sosyal Sorumluluk: Beren Saat, Esra Erol, Fulya Ekmen, Sema Yakar, Zuhal Ön
Girişimci: Başak Taşpınar Değim, Buse Terim, Eren Özmen, İdil Ersöz Öney, Serra Türker
Şarkıcı: Aydilge, Ayşe Hatun Önal, Demet Akalın, Gülşen, Hadise
Gazeteci: Ezgi Başaran, Hande Fırat, Nilüfer Demir, Sedef Kabaş, Ümran Avcı
İlham Veren Erkek: Barış Arduç, Kenan İmirzalıoğlu, Kerem Bursin, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat
Bilim Kadını: Ayhan Ulubelen, Canan Dağdeviren, Elif Bilgin, Elif Genceli, Feryal Özel
Sporcu: Doç Dr. Lale Orta, Gülnur Tumbat, Polen Uslupehlivan, Serap Özçelik, Şahika Ercümen
Güzel Sanatlar: Duygu Eliz Ekurt, Hande Çokrak, İlksen Başarır, Lara Öneroğlu, Nilgün Yerli
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün