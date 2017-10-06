Yılın ilkokul öğretmeni Semihanur Özan

ROTTERDAM Belediyesi ve okul yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği, kentin en iyi eğitmenlerinin belirlendiği yarışmada 5 bin 800 kişi, 295 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi. Öğretmenlerin 6 kategoride rekabet ettiği yarışmanın jürisi, her kategoride en çok oy alan 3 adayla görüşerek birinciyi belirledi. Türk kökenli Özan, ‘yılın ilkokul öğretmeni’ seçildi. Birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Özan, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.