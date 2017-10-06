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    Yılın ilkokul öğretmeni Semihanur Özan

    AA
    06.10.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Hollanda’nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina’da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, ‘Yılın ilkokul öğretmeni” seçildi.

    ROTTERDAM Belediyesi ve okul yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği, kentin en iyi eğitmenlerinin belirlendiği yarışmada 5 bin 800 kişi, 295 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi. Öğretmenlerin 6 kategoride rekabet ettiği yarışmanın jürisi, her kategoride en çok oy alan 3 adayla görüşerek birinciyi belirledi. Türk kökenli Özan, ‘yılın ilkokul öğretmeni’ seçildi. Birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Özan, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

     

    Etiketler: Rotterdam , yılın öğretmeni , Semihanur Özan , HOLLANDA
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