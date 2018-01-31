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Yılın ilk ayında yüzde 31 geriledi!

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

Bitcoin, yılın ilk ayında yüzde 31 geriledi. Düşüşte kripto paralara yönelik artan kısıtlamalar etkili oldu.

Bitcoin, ocak ayını Aralık 2013'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Facebook'un dijital paralarla ilişkili reklamları yasaklama kararı ve ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde regülatörlerin denetimlerini artırma adımları ile ocak ayı, dijital para yatırımcılarının unutmak isteyecekleri bir döneme dönüşmüş durumda.

Bitcoin'de bu ay değer kaybı yüzde 31 civarına ulaştı. Ethereum, Ripple gibi rakipleri de ocak ayında geriledi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1,97 kayıpla 9.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Etiketler: bitcoin fiyatları , bitcoin düşüş
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