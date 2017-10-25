 Yılın hayal dünyanızı zorlayan 6 fantastik filmi

The Dark Tower

Roland Deschain, evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yıkılması engellemek istemektir. Bu neden uğruna Walter O'dim'e karşı savaş içerisindedir. Roland ise O'dim'e karşı Kara Kule'yi koruyacak tek kişidir. Akiva Goldsman’ın senaristliğini üstlendiği filmin yönetmenliği Ron Howard yapıyor. Film ise Stephen King'in 'The Dark Tower' eserinden uyarlama.





Wonder Woman

Amazon Prensesi Wonder Woman keşif için dünyamıza dalar. Zekası ve insanüstü yeteneklerle donatılan kahraman, Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır.

Mummy

1932 ve 1999 yıllarında beyaz perdede izlediğimiz ‘Mumya Hikayeleri’ bu sefer Universal Stüdyoları ile tekrardan beyaz perdeye aktarılıyor. Mama filminin yönetmeni Andres Muschietti yönetmen koltuğunda oturuyor. Sıkıca mühürlenen antik mezar unutuluş bir çölde yatmaktadır. Askeri bir operasyon sonucunda keşfedilen mezar, kraliçenin ruhunu uyandırmıştır. Kraliçenin yüzyıllar boyunca süren öfkesi, insanlığa boyun eğdirecektir.





Beauty And The Beast

Disney masallarından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmde tüccar adam yolculuk esnasında fırtınaya yakalanmaktadır. Dönüş yolunca konaklamak için bir şato görür. Ev sahibini ortada görmemektir fakat her şey bir konuğun rahatı için hazırlanmıştır. Konaklama süresi bittikten sonra şatoyu terk ederken kızının ondan bir gül istediği aklına gelecektir. Şatodan bir gül alır ve canavar ile yüz yüze gelir. Kızının hayatına karşılık, kızını canavara vermek zorunda kalır. Belle anlaşmayı kabul eder ve kendini bir aşk rüzgarı içerisinde bulur.





The Shack

Sutuar Hazeldine'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve John Fusco'nun yazdığı filmin başrolünde Avatar filminden tanıdığımız Sam Worthington yer alıyor. Mackenzie Allen Philips'in kızı Missy kaçırılmıştır. Bu durumun ardından Mack, onun öldüğünü tahmin ederek inzivaya çekilmiştir. Mack bir gün bir mektup alır ve bu mektubun Tanrı tarafından gönderildiğine inanır. Mektup'ta Missy'nin öldürüldüğü barakaya dönmesi istenmektedir. Bir süre sonra Mack barakaya doğru yola çıkacaktır. Barakada bulacağı şey ise Mack’in hayatını değiştirecektir.





King Arthur: Legend Of The Sword

Arhur’un çocukken babası öldürülmüştür ve babasının yerine amcası tahta geçmiştir. Arthur’un taht hakkı doğuştan kazanılmasına rağmen, o şehrin arka sokaklarında ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Fakat kılıcını taştan çeken Arthur, kendi mirası için mücadele vermek zorunda kalır.