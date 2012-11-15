Yılın en parlak yeniliği seçiliyor

Bu yıl 37’incisi düzenlenen Altın Direksiyon yarışmasında toplam 44 yenilik rekabet etti. Yarışmada adaylar, her zaman olduğu gibi 6 sınıfta rekabet ettiler: Küçük sınıf, kompakt sınıf, orta/üst sınıflar, SUV’lar, cabrio/coupeler ve MPV’ler. “cabrio/coupeler” ve “MPV’ler” disiplinlerinde lideri sadece okur oyları belirliyor. Bunun dışında, geriye kalan 4 sınıftaki finalistleri de, adayların okurlardan aldığı oylar belirledi ve bu araçlar, Ekim ayında Kuzey İtalya/Balocco’daki finallere gitti ve jürinin test pisti üzerindeki 2 günlük değerlendirmesine tabi tutuldu.

Altın Direksiyon’a giden yol bu pistten geçti

Aday otomobiller için piste gelmiş olmak, ödül kazanmak anlamına gelmiyor. Çünkü Avrupa sınıf liderlerini, yarış pilotları, ünlüler, teknik adamlar ve yarışmaya katılan dergilerin yayın yönetmenlerinden oluşan dörtlü jürinin oyları belirledi.

Türkiye sınıf birincileri ise Auto SHOW dergisi okurlarının yani halk jürisinin verdiği oylar belirlendi.

Asfalt, beton, parke, şose, stabilize... Uzun virajlar, dar virajlar, keskin virajlar, S virajlar, eğimli virajlar... Balocco’daki test pistinde sürücülerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri neredeyse tüm yol şartlarını canlandıran bölümler bulunuyor. Bu da her test pilotunun hayalini kurduğu bir ortam: Süspansiyonun zayıf noktaları var mı? Ön panel ses yapıyor mu? Burada en küçük bir zayıflığın bile fark edilmeden testi geçmesi imkansız. Özellikle de jüri üyelerinin sayısının 40’ı bulduğu düşünülünce.

Balocco Test Pisti’nde yapılan değerlendirme, her biri farklı sınıfları farklı kriterlerle değerlendiren 4 jüri grubu görev aldı: Yarış pilotları, teknik adamlar, ünlüler ve otomobil dergilerinin yayın yönetmenleri.

Jürilerin test pistinde araçları bu kriterlere göre değerlendirdiler:

Yarış pilotları

1. Motor

2. Tüketim

3. Süspansiyon/sürüş özellikleri

4. Sürüş keyfi

5. Asistan sistemler (güvenlik)

6. Direksiyon

7. Frenler

8. Şanzıman



Teknisyenler

1. İşçilik

2. Tamirata uygunluk

3. Çevrecilik

4. Güvenlik

5. Kalite hissi

6. Fiyat/performans

7. Tüketim

8. Görüş



Ünlüler

1. Dış dizayn

2. İç dizayn

3. Sürüş keyfi

4. Oturma konforu

5. İç mekan genişliği

6. Kullanışlılık

7. Görüş

8. Değişkenlik/küçük gözler

Yayın Yönetmenleri

1. Yol konforu

2. Asistan sistemler (güvenlik)

3. Asistan sistemler (konfor)

4. İç gürültü

5. Oturma konforu

6. Kullanışlılık

7. Hızlanma/esneklik

8. Fiyat/performans

Değerlendirme sırasında her jüri üyesinden, araçları kendi kriterlerine (her grup için 8 kriter bulunuyor) göre puanlaması istendi. Daha sonra 3 jüri grubunun puanları eşit ağırlıklı olarak toplanıp genel değerlendirmeye dahil edildi. Bunun sonucunda da sınıf birincileri belirlendi.

Altın Direksiyon Ödülü Adayları

Küçük sınıf

Fiat Panda

Geniş iç mekanı ve yüksek tavanıyla dikkat çeken küçük Fiat, 2012 yılında piyasaya çıktı. Motorlar: 0.9 TwinAir (65/85 HP), 1.2 (69 HP), 1.3 JTD (75 HP).

Opel Adam

Opel’in lifestyle miniği (3.70 m) Ekim ayında tanıtılacak. İlk etapta araçta 3 benzinli motor (70/87/100 HP) görev yapacak.

Peugeot 208

207’den daha kısa ve hafif ama daha yeni teknolojilere sahip: 68-156 HP arasında güçlere sahip 5 benzinli ve 3 dizel motor seçeneği.

Renault Clio

Fransa ve Türkiye’de üretilecek olan yeni Renault Clio’da 90 HP ile 120 HP arasında güçlere sahip motorlar görev yapacak.

Seat Mii

VW Up’ın teknolojik ikizi ve minik sınıfın fiyat kırıcısı. 1.0 lt’lik motorun 60 HP ve 75 HP’lik iki güç versiyonu bulunuyor.



Kompakt sınıf

Audi A3

VW Grubu’nun yeni platformunu Golf VII’den önce kullanmaya başladı. Motorlar: 1.4 TSI (122 HP), 1.8 TFSI (180 HP) ve 2.0 TDI (150 HP).

Hyundai i30

Koreli markanın iyileşme atağının en iddialı temsilcilerinden biri. Ülkemizde 1.6 GDI (135 HP) ve 1.6 CRDi (128 HP) motorlarla satılıyor.

Kia Ceed

Hyundai i30’un teknolojik ikizi Ceed de başarılı kalitesiyle dikkat çekiyor. Ülkemizdeki motor seçenekleri: 1.6 GDI (135 HP), 1.6 CRDi (128 HP).

Mercedes A Serisi

Eski A’nın çift zemini ve van tasarımı yerini coupeleri andıran bir forma bıraktı. Motor güçleri: 156 HP (A 200) ile 211 HP (A 250) arasında.

Volvo V40

İskandinav ruhuna sahip dinamik ve kaslı bir tasarıma ve kaput havayastığına sahip. Motorlar: 1.6 T (180 HP), 1.6 D (115 HP), 2.0 D (150/177 HP).



Orta/üst sınıflar

BMW 3 Serisi

Altıncı kuşak, dinamizmden ödün vermeden artan konforu ve genişleyen iç mekanıyla öne çıkıyor. Motor güçleri 116 HP (316d) ile 306 HP arasında (335i).

Citroen DS5

Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken DS ailesinin son temsilcisi. Hibrid seçeneği de bulunuyor. Motor güçleri 112 HP ile 200 HP arasında değişiyor.

Hyundai i40

Sonata’nın halefi dinamik tasarımı ve kalitesiyle öne çıkıyor. 1.7 lt’lik dizelde 115 HP’den başlayan motor güçleri 2.0 lt’lik benzinli motorda 178 HP’ye ulaşıyor.

Lexus GS

Toyota’nın premium markası Lexus’un GS modelinde benzinli motorların (2.5 lt 215 HP, 3.5 lt 317 HP) yanı sıra hibrid seçenek (343 HP) de bulunuyor.

Skoda Rapid

Golf’ten daha büyük ama çok daha ucuz. Markanın yeni yüzünü taşıyan Rapid’in motor güçleri 75 HP (1.2 MPI) ile 122 HP (1.2 SI) arasında değişecek.



SUV’lar

Honda CR-V

Dördüncü nesli CR-V büyüyen ve değişkenliği artırılan iç mekanı ile öne çıkıyor. Motorlar: 2.2 lt 150 HP, 2.0 lt 155 HP, 1.6 lt 120 HP.

Hyundai Santa Fe

Üçüncü kuşak Santa Fe, ilk olarak New York Fuarı’nda tanıtıldı. Elden geçirilen motorların güçleri 150 HP ile 242 HP arasında değişiyor.

Mercedes GL

G Serisi ile M Serisi arasında konumlanan GL’nin hedef pazarları ABD, Rusya ve Çin. Topmodel GL 63 AMG 557 HP güç ve 760 Nm tork üretiyor.

Opel Mokka

Corsa bazlı ve dinamik tasarımlı minik SUV’da 1.6 (115 HP), 1.4 Turbo (140 HP) ve 1.7 CDTi (130 HP) motor seçenekleri bulunacak.

Peugeot 4008

Peugeot’nun crossover modeli sadece en üst donanım seviyesiyle üretilecek. 1.6 lt’lik dizel 115 HP, 1.8 lt’lik dizelse 150 HP güç üretiyor.



Cabrio/coupeler

BMW 6 Gran Coupe

Çekici ve heybetli görünen aracın kaputunun altında 313 ile 407 HP güç üreten bir dizel ve iki benzinli motor seçeneği yatıyor.

Ferrari F12

6.2 litre V12 atmosferik motoru ile kullanıcısına 740 HP güç ve 690 Nm tork çıkışı sunuyor. Çok iddialı, öyle değil mi?

Porsche Boxster

Boyutları ve ağırlığı fazla artmadan yenilenen Boxster’de 2 boxer motor (Boxster: 2.7 lt 265 HP; Boxster S: 3.4 lt 315 HP) seçeneği bulunuyor.



Vanlar

Ford B-Max

Sürgülü arka kapısı ve olmayan B sütunuyla öne çıkıyor. 3 silindirli 1.0 lt turbo motor (100/120 HP) downsizingin en başarılı temsilcilerinden biri.

Opel Zafira Tourer

Şık tasarımı, geniş ve değişken iç mekanıyla dikkat çeken kompakt vanın motor güçleri 115 HP (1.8) ile 165 HP (2.0 CDTi) arasında değişiyor.

Toyota Prius+

Bir station-van melezi olan Prius+ 7 kişilik bir iç mekana sahip. 136 HP’lik sistem gücüne sahip hibrid ünite standart Prius ile tamamen aynı.

Yeşil Direksiyon

Ford Eco Boost – Küçük motor büyük güç

Downsizing tekniğinin son temsilcisi 1.0 Eco Boost motor 3 silindire sahip ve ağırlığı sadece 97 kg. Ayrıca bir A4 kağıdından büyük olmayan zeminiyle çok küçük bir makine. Döküm blok, silindirler arasında çok küçük mesafeler bırakılmasına (6.1 mm) izin veriyor. Soğutma sisteminde silindir kapağı ve blok çevirimleri birbirinden bağımsız. Alüminyum silindir kapağına entegre egzoz manifoldu, egzoz gazlarının sıcaklığını düşürüyor. Focus için tüketim: 4.8 lt/100 km (109 gr/km).

Mercedes E 300 BlueTEC Hybrid – Az aslında çoktur

Mercedes E 300 BlueTEC Hybrid performanstan (204 HP, 500 Nm, 242 km/s, 0-100 km/s: 7.5 sn) ödün vermeden sunduğu 4.2 lt/100 km’lik düşük tüketimiyle öne çıkıyor. 1 km elektrik enerjisiyle ilerleme imkanı sunan sistemin aküleri ne iç mekan ne de bagaj hacmini azaltıyor. Sistem, start-stop, fren enerjisi geri kazanımı, ayak gazdan çekildiğinde tekerleklerin aktarma organlarından ayrılması ve boost etkisi (elektromotor fazladan çekiş gücü sağlıyor) gibi ileri teknolojileri de içeriyor.

Toyota Yaris Hybrid – En küçük hibrid

Basit ve rahat kullanımlı bir otomobil olan Yaris Hybrid, 79 gr/km’lik CO2 değeriyle öne çıkıyor. Bu da 3.5 lt/100 km norm tüketim anlamına geliyor. Bunun dışında bu küçük Japon (100 HP) dünyanın ilk tam hibrid küçük sınıf otomobili unvanına sahip. Aracın aküsü Auris Hybrid’deki gibi 168 değil, 120 hücreden oluşuyor ve ağırlığı sadece 42 kg. Küçük yapısı sayesinde akünün arka koltukların altına sığması, bagaj hacminin küçülmesini de engelliyor.

Volvo V60 Plug-in-Hybrid – Sizi telefonla haberdar edebiliyor

V60 Plug-in-Hybrid bir dizel hibrid ve gelmiş geçmiş en karmaşık Volvo unvanına sahip. Sürücü bir düğme ile hangi enerji modunu kullanmak istediğini seçebiliyor. Pure mod 50 km’lik elektrikli menzil sunuyor. Hibrid mod dizel ve elektromotor arasında en tutumlu çalışma kombinasyonunu ayarlıyor ve 1000 km menzil sağlıyor. D Power modda 215 HP’lik dizel motor 70 HP’lik elektromotor tarafından destekleniyor ve aracı 100 km/s’ye 6.2 sn’de ulaştırıyor. Aküler şehir şebekesinden şarj edilebiliyor.

VW Polo BlueGT – Silindir sihri

BlueGT’nin 4 silindirli motorunun 2 silindiri, yüksek güç gerekmediği durumlarda devre dışı bırakılabiliyor. Silindirlerin kapatılması ise iki farklı eksantrik setine sahip olan milin 6.25 mm kaydırılmasıyla mümkün oluyor ve 2. ve 3. silindirlerin supapları kapalı kalıyor. Aynı anda bu silindirlere yakıt püskürtülmesi de durduruluyor. Bu sayede 140 HP’lik motor 4.5 lt’lik norm tüketime ve 105 gr/km’lik CO2 emisyon değerine imza atabiliyor. Güç gerektiğindeyse tüm silindirler birlikte çalışmaya devam ediyor.



