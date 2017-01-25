Yılın en iyi radyocuları için rekor oy kullanıldı

Yılın en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının yarıştığı, Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve dinleyicilerin oylarıyla belirlenen “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nin ön elemesi sona erdi.
Geçtiğimiz 18-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ön elemeye yoğun bir ilgi gösterildi. Üç günde tüm kategorilerde tam 1.871.987 oy kullanılarak bir rekora imza atıldı.
Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada, radyo dinleyicileri 24 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında kendi adaylarını zirveye taşıyabilmek için 20 kategoride oylarını kullanmaya devam ediyorlar.
Her yıl olduğu gibi ‘5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde finale kalan radyolar ve programcılar ödüllendirilecek. Ayrıca gecede farklı dallarda özel ödüller de verilecek.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ödül töreninin aslında bir yarıştan ziyade başarının ve sevginin ödüllendirilmesi olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.
Başkan Mustafa Demir, “Biz burada Fatih Belediyesi olarak radyo severlerle radyocuları bir platformda buluşturuyoruz. Sihirli Mikrofon Ödülleri gerçekte biraz da radyocularımızı onore etmek amaçlı. Radyo yayıncılığının 90 yaşına girdiği 2017 yılında sihirli mikrofon ödüllerinde her sene olduğu gibi yine büyük sürprizlerimiz de olacak. Ben de heyecanla finalleri bekliyorum.” dedi. Ödül töreninin 9 Şubat akşamı Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde yapılması planlanıyor.
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