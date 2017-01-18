Yılın en çok konuşulan çifti; Murat Boz – Aslı Enver

10 binden fazla hurriyet.com.tr okuyucusunun oy verdiği anketlerde sonuçlar şöyle şekillendi.
• Yılın en iyi yerli dizisi %26’nın oyuyla “Vatanım Sensin” oldu.
• “Yılın en başarılı erkek oyuncusu” %29’luk oy oranıyla “Halit Ergenç” seçildi.
• Yılın en başarılı kadın oyuncusu %25’in verdiği oyla Burcu Biricik oldu.
• Yılın en şaşırtan ayrılığı %38’lik oy oranıyla Demet Şener – İbrahim Kutluay ayrılığı seçildi.
• Yılın en konuşturan birlikteliği ise %43’ünün verdiği oyla Murat Boz – Aslı Enver çifti.
• Türkiye’de 2016 yılı içinde hayatını kaydeden ünlü isimler arasında yapılan seçimde “en üzücü kayıp” %44’ünün oyuyla “Tarık Akan” olarak belirlendi.
• Yılın en iyi Türkçe şarkısı ‘Eypio - Günah Benim (ft. Burak King) oldu.
• Yılın en iyi yabancı şarkısı’ anketinden %37’lik oranla Hello-Adele çıktı.
• Yılın en iyi yabancı dizisi ise %50’lik oy oranıyla Game of Thrones seçildi.
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