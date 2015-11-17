Yılın En Büyük Kampanyası Çelik Motor Filo’dan!

Dilediğiniz otomobili 2015’te kiralayın, ödemesini seneye yapın. Kampanyadan yararlanmak için bizi hemen 44 44 263 numaralı telefondan arayın!



Kampanya Şartları

1. Kampanyada sunulan araçlar donanım özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

2. Belirtilen aylık kiralama tutarları 2015 model yılı araçlar için geçerlidir.

3. Kampanya aylık euro ödeme için geçerlidir.

4. Çelik Motor Tic. A.Ş. araç model ve kiralama fiyatlarını değiştirme ve kiralama yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

5. Kampanya 3 yıldan büyük, kurumsal ve şahıs şirketleri için geçerlidir.

6. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

7. Kampanya stoklarımız ile sınırlıdır.

8. Detaylı bilgi için 444 4 263’ü arayabilirsiniz.



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