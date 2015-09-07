Yılın en berbat çapkınları Yusuf Day ve Erol Özmandıracı

Yardımcı oyuncu ödülü de çapkınlığa birlikte çıktığı arkadaşı Erol Özmandıracı’ya...

Bodrum’da tekneyle çapkınlığa çıkmışlar...

Olayın tutulacak yanı yok, neresinden baksan her şey hata...







* Eşin iki hafta önce doğum yapmışken çapkınlığa çıkmak...

* Bunu paparazzilerin en çok olduğu yerde, Gümüşlük’te yapmak...

* Hele hele Cicişler’le bu işe kalkışmak...

* Alt alta üst üste objektife yakalanmak...







Neresinden tutsan acemice, neresinden tutsan çocukça...

Üstelik Esra-Ceyda kardeşler tekneden fotoğraf koyup durmuşlar Instagram’a...

“Gelin bizi yakalayın” der gibi...

Şimdi tüm bunları yapıp da gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkanlara kusura bakmayın ama “yılın en berbat çapkını” denmez de ne denir...

Ben en çok iki hafta önce doğum yapmış Nefise Karatay’a üzülüyorum...

Kucağında iki haftalık bebeğin varken, bir sabah kalk ve eşinin Cicişler’le tekne alemini gazetelerden öğren...

Allah hiçbir kadına yaşatmasın...