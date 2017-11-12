‘Yılın Demokrasi Ödülü‘ Kılıçdaroğlu’nun

IAPC Demokrasi Ödülü, 1982’den bu yana ‘ülkesinde demokrasiyi teşvik eden, demokratik düşüncenin yayılmasına katkı sağlayan veya cesaretle demokratik değerlerin ve süreçlerin gelişimine katkıda bulunan’ kişi ya da kurumlara veriliyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güven Park’tan çıkarak 25 günde İstanbul’da büyük bir mitingle tamamladığı Adalet Yürüyüşü nedeniyle ödüle değer görüldü.

KİMLER ALMIŞTI

KILIÇDAROĞLU’nun ödülü, IAPC’ın Türk üyelerine teslim edildi. Ödül önümüzdeki hafta Ankara’da düzenlenecek özel bir törenle Kılıçdaroğlu’na takdim edilecek.

Bugüne kadar Demokrasi Ödülü’ne değer görülenler arasında Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mihail Gorbaçov, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Mousavi gibi isimler yer alıyor.