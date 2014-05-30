Yılın dedikodusu: Justin Bieber bu kez Adriana'nın peşinde!

US Weekly dergisinin haberine göre, ikili 20 Mayıs'ta Côte d’Azur'daki Gotha gece kulübünde yakınlaştı. 20 yaşındaki Justin Bieber, partiye gelince kendisinden 12 yaş büyük Victoria's Secret modeline yöneldi ve peşini bırakmadı.

Justin'in annesinin bir arkadaşının dergiye verdiği bilgiye göre 5 yıllık evliliklerinin ardından Marko Jaric'ten yeni ayrılan Brezilyalı model Lima ile Bieber kulüpten sonra bir ev partisine gitti ve gece boyunca beraber zaman geçirdi. İkili mekandan sabah 5 sularında ayrıldı.



O gece Lima ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Bieber, Confident şarkısının sözlerine atıfta bulunarak "Sanırım o yabancı, sanırım yabancı" mesajını yazdı.

Dergiye konuşan aynı kaynak "Birlikte iyi zaman geçirdiler ama bu ciddi bir şeye dönüşmeyecek" yorumunu yaptı.

32 yaşındaki Adriana Lima, 'yaşı geçkin' gerekçesiyle Victoria's Secret baş meleği ünvanını yitirmişti.