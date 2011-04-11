Yılın Acayip Büyüyen İşi

Girişimciler için bu yılın en hızlı ve karlı büyüyen işi





Aldığı binlerce bayilik başvurusuyla, sektördeki pazar payını sürekli büyüten



Türkiye’de şube açmak isteyen girişimci adaylarında; finansal kredibilitesi olan, başarma hırsına sahip ve işini bizzat yönetecek kişi olma özellikleri arıyor. Yeni iş kurmak isteyen girişimciler için kurduğu başarılı işletme yapısı, kurumsal yönetimi, sektördeki yaklaşık %75 pazar payı ve yüksek kar marjı ile

sizi “internetten hediyelik lezzet çiçekleri“ göndermede “açık ara lider” bir Türk markasının karlı halkalarından biri olmaya davet ediyor.



Hediyelik Lezzet Çiçekleri Genel Müdürü Ömer Gürkan, hızlı yükselişin ve bunun altında yatan başarının sebebini; öncelikle ürünlerin görselliği, lezzeti ve sunulan hizmetteki kaliteye bağlıyor. Ömer Gürkan’a göre hızlı büyümedeki diğer etkenler ise; franchise sisteminde geliştirdikleri altyapı, yatırımcıya verilen destek ve yapılan reklam çalışmalarıyla birlikte yatırımcıya ciddi kazanç sağlamaları.



Ömer Gürkan, reklam için yıllık 3 milyon TL gibi bir pazarlama bütçesine sahip olduklarının da altını çiziyor. Markalaşmak için reklam ve ürün tattırma çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Gürkan, özellikle internet mecrasındaki yoğun reklamların yanı sıra, İstanbul genelinde 1 yıl boyunca 60 adet belediye otobüsü giydirdiklerini, sağlıklı markalaşma konusunda bütçeli yatırım yapmaktan çekinmediklerini ifade ediyor.



Yılbaşı, Sevgililer günü, Anneler günü, Babalar günü gibi özel günlerde Türkiye’nin her yerinden gelen yoğun talepleri daha hızlı karşılayabilmek ve müşterilere daha da yakınlaşmak amacıyla yeni şubeler açmaya devam ettiklerini belirten Gürkan, "Yatırımcılarımız şube açtıkları lokasyona göre yüzde 20’lere varan kar marjıyla çalışıyorlar. Yoğun sipariş hacmimizden dolayı İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde açılan şubelerimiz daha ilk aydan, Anadolu şehirlerinde açılan yeni şubelerimiz ise 3-4 ay gibi bir sürede karlı hale gelmeye başlıyor." dedi.



Türkiye’yi kek, kurabiye ve meyvelerle hazırlanmış Hediyelik Lezzet Çiçekleri konseptiyle tanıştıran BonnyFranchise sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için

2009 yılı ikinci yarısı itibariyle yoğun reklam bütçeleriyle başlattığı Türkiye operasyonunu geometrik oranlarda büyüten Bonnyfood , hizmet verdiği şube sayısını şimdiden 21'e yükseltti.Aldığı binlerce bayilik başvurusuyla, sektördeki pazar payını sürekli büyüten Bonnyfood , 2011 yılı için sadece Türkiye’de 22 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Buna paralel olarak da özellikle Rusya, Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’nden gelen yoğun franchising teklifleri ile hızlı büyüme sürecinde yurtdışı pazarlarını da yeni “büyüme alanları” olarak belirleyen Bonnyfood, 2011 yılı sonuna kadar yurtiçindeki şube sayısını 30’a çıkartmayı, yurtdışında ise en az 5 şube açmayı hedefliyor. Bonnyfood, Türkiye’de şube açmak isteyen girişimci adaylarında; finansal kredibilitesi olan, başarma hırsına sahip ve işini bizzat yönetecek kişi olma özellikleri arıyor. Yeni iş kurmak isteyen girişimciler için kurduğu başarılı işletme yapısı, kurumsal yönetimi, sektördeki yaklaşık %75 pazar payı ve yüksek kar marjı ile Bonnyfood Hediyelik Lezzet Çiçekleri, girişimci adaylarına kazançlı bir işletme modeli sunuyor. Bonnyfood sizi “internetten hediyelik lezzet çiçekleri“ göndermede “açık ara lider” bir Türk markasının karlı halkalarından biri olmaya davet ediyor. Bonnyfood Hediyelik Lezzet Çiçekleri Genel Müdürü Ömer Gürkan, hızlı yükselişin ve bunun altında yatan başarının sebebini; öncelikle ürünlerin görselliği, lezzeti ve sunulan hizmetteki kaliteye bağlıyor. Ömer Gürkan’a göre hızlı büyümedeki diğer etkenler ise; franchise sisteminde geliştirdikleri altyapı, yatırımcıya verilen destek ve yapılan reklam çalışmalarıyla birlikte yatırımcıya ciddi kazanç sağlamaları.Ömer Gürkan, reklam için yıllık 3 milyon TL gibi bir pazarlama bütçesine sahip olduklarının da altını çiziyor. Markalaşmak için reklam ve ürün tattırma çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Gürkan, özellikle internet mecrasındaki yoğun reklamların yanı sıra, İstanbul genelinde 1 yıl boyunca 60 adet belediye otobüsü giydirdiklerini, sağlıklı markalaşma konusunda bütçeli yatırım yapmaktan çekinmediklerini ifade ediyor.Yılbaşı, Sevgililer günü, Anneler günü, Babalar günü gibi özel günlerde Türkiye’nin her yerinden gelen yoğun talepleri daha hızlı karşılayabilmek ve müşterilere daha da yakınlaşmak amacıyla yeni şubeler açmaya devam ettiklerini belirten Gürkan, "Yatırımcılarımız şube açtıkları lokasyona göre yüzde 20’lere varan kar marjıyla çalışıyorlar. Yoğun sipariş hacmimizden dolayı İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde açılan şubelerimiz daha ilk aydan, Anadolu şehirlerinde açılan yeni şubelerimiz ise 3-4 ay gibi bir sürede karlı hale gelmeye başlıyor." dedi.Türkiye’yi kek, kurabiye ve meyvelerle hazırlanmış Hediyelik Lezzet Çiçekleri konseptiyle tanıştıran BonnyFranchise sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için w ww.bonnyfranchise.com sayfasını ziyaret edip başvuru formu doldurabilir, w ww.bonnyfood.com ve 0212 444 13 71 numaralı hattan sipariş verilebiliriz.