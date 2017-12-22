Yılın 10 dizisi

1. ‘Game of Thrones’,

2. ‘F’i,

3. ‘İçerde’,

4. ‘Kalp Atışı’,

5. ‘İsimsizler’,

6. ‘İstanbullu Gelin’,

7. ‘Siyah Beyaz Aşk’,

8. ‘Şevkat Yerimdar’,

9. ‘Söz’,

10. ‘Stranger Things’.

“Listeye sadece iki yabancı dizi girebilmiş” gibi yorumlar okudum ama bana göre bu sonuç kanalların hiç hoşuna gitmeyecek, platformların ise doğru yolda olduklarının sağlaması yerine geçecek. İlk iki sırada, normal kanallarda değil, platformlarda yayımlanan diziler var. Hatta listenin 10 numarasını da buna katarsak, platformların ağırlığının hiç de küçümsenemeyeceğini görüyoruz. Halen çeşitli platformlar için hazırlanmakta olan dizileri düşününce, gelecek yıl bu listede kanalların yerinin ne olacağını merak etmemek mümkün değil. Çok uzun süredir hayali bile kurulamayan reytinglere ulaşarak rekor üstüne rekor kıran ‘Diriliş: Ertuğrul’un ise en çok aranan 10 dizi arasında olmamasını nasıl yorumlamak gerekir, ben bilmiyorum.

HAFTANIN PROGRAMI

Kim Milyoner Olmak İster? (atv, çarşamba, 23.30)

Hem insan hikâyesi, hem bilgi sınama fırsatı.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Maç: Premier League, Leicester - Manchester United (D Smart S sport, cumartesi, 22.45)

Belgesel: Tuhaf Fırtınalar, komşu gezegenlerde çevre ve iklim (Discovery Science, pazartesi, 20.10)

Film: Bright - Will Smith, Noomi Rapace (Netflix)

Dizi: Baskets, yeni sezon (FX, cuma, 21.30)

Müzik: Türkühane (TRT Müzik, cuma, 22.30)