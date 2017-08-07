Yıldönümünde Yenikapı mesajı

YENİKAPI RUHU İNCİNDİ

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi ardından yapılan Yenikapı Mitingi’nin yıldönümünde medyanın Ankara temsilcilerinin yazılı sorularını yanıtladı. “Yenikapı Ruhu halen korunuyor mu” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Yenikapı Ruhu incinmiştir. Yenikapı Ruhu’na ne yazık ki uyum sağlayamayanlar, hatta Yenikapı Ruhu’nu kaybedenler oldu. Ana muhalefet genel başkanı o gün Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimi deyip, ardından kontrollü darbe deyip tüm inandırıcılığını yitirdi. Bir de çıkıp ‘Yenikapı Ruhu’nu savunan tek lider benim’ diyor. Keşke böyle olsaydı. Bundan ancak memnuniyet duyardık. Ama siz çıkıp da yalnız 250 şehidimizin ve gazilerimizin değil 80 milyonun ruhunu incittiniz. Bu ruha ilk günkü aşkla sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin her kademesindeki arkadaşlarımıza, MHP’ ye ve Sayın Bahçeli’ye, milletimize teşekkür etmek isterim.”

Yıldırım, Yenikapı Mitingi’nin birlik ve beraberlik ruhu olarak lanse edilmesini “Yenikapı demek birlik, beraberlikse bu ülkenin milli birlik ve beraberliği zırh gibi. Bu ruh, Çanakkale Ruhu gibi milli bir ruh olarak doğdu ve öyle de kalacak” sözleriyle değerlendirdi.

ORDU MİLLETİN ORDUSU

Başbakan Yıldırım, YAŞ atamalarında hangi kriterlerin etkili olduğu sorusunu da “Kriterlerimiz çok netti. Değerlendirilen TSK Personelinde liyakat, ehliyet aradık. FETÖ ve bölücü terör örgütü ile mücadelede kararlı bir duruş da önemli bir kriter oldu. Ordu, Türk Milleti’nin ordusudur. Bundan ötesi de laf-ı güzaftır” diye yanıtladı.

BOYNUMUZUN BORCU

Yıldırım, Akıncı Üssü davasında müdahil olmasıyla ilgili, “Devletim adına, milletim adına, şehitlerimiz adına davaya müdahil olmayı istedim. Böyle bir davaya müdahil olmak, şehitlerimizin, milletimizin, devletimizin hakkını aramak bizim boynumuzun borcudur” dedi.