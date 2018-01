Yıldızlı eğlence

2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği yaz konseri ile büyük dikkat çektiklerini ifade eden Starlight Resort Hotel yetkilileri,” 2018 için yine eğlence konseptini revaçta tutacağımız bir takvim ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Yaz sezonu boyunca sürecek konserlerimizle, Ece Seçkin, Pascal Nouma, Doğukan Manço ve Rusya’nın sevilen sanatçılardan sürpriz isimler Starlight sahnelerinde olacak” dedi. Otel hakkında da bilgi veren yetkililer şunları söyledi: “Denize sıfır konumumuz, 540 metre kumsalımız, 15 adet yüzme havuzumuz ve 310 bin metrekare arazi üzerine büyük bir peyzaj alanımız ile ultra her şey dâhil hizmet veriyoruz. Starlight Resort Hotel, bir aile oteli olarak her yaştan misafirinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle çocuklu ailelerin tatillerini kolaylaştırmak adına, mini discodan çocuk cluplerine, teenage yaş grubuna özel sosyal alanlardan, mini aquaparka kadar tüm detaylar düşünüldü. 12 farklı A la carte restoranımız ve alanında uzman şeflerimizle mutfağımı-za çok güvenen bir işletmeyiz. Geniş bir spor etkinlik skalamız ve dünya standartlarında tenis kortlarımız ve futbol sahalarımız bulunuyor. Squashtan buz pistine, binicilikten okçuluğa kadar, spor seven misafirlerimize unutamayacakları deneyimler sunuyoruz. Starlight, Thalasso & SPA merkeziyle de oldukça iddialı. Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanı ile değişik konseptlerde misafirlerimizin dinlenmesi ve tazelemesi için terapi ve bakım uygulamaları ile hizmet veren SPA merkezimizin bir çok ödülü buluyor.”