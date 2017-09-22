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    Hürriyet >Dünya>Yıldızlarını iade ediyor

    Yıldızlarını iade ediyor

    Güven ÖZALP/BRÜKSEL
    22.09.2017 - 00:42 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 00:42

    Ünlü Fransız yemek şefi Sebastian Bras, ‘Gastronominin İncil’i’ diye bilinen Michelin Rehberi’nden çıkmak istediğini açıkladı.

    En üst seviye anlamına gelen 3 yıldıza sahip olan Şef Bras, yoğun baskıdan kurtulmak için 2018 rehberinde yer almak istemedi. Michelin, restoranının kalitesi ve yemeğin lezzetine göre yıldız veriyor ancak kalite düşerse geri alabiliyor. 

    Etiketler: Sebastian Bras , Michelin Rehberi , gazetehaberleri
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