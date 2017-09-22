Yıldızlarını iade ediyor

En üst seviye anlamına gelen 3 yıldıza sahip olan Şef Bras, yoğun baskıdan kurtulmak için 2018 rehberinde yer almak istemedi. Michelin, restoranının kalitesi ve yemeğin lezzetine göre yıldız veriyor ancak kalite düşerse geri alabiliyor.
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