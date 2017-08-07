Yıldızların altında arabalı film nostaljisi

Ağustos ayında açık hava sinema keyfini misafirleri ile buluşturan Akbatı AVYM, Festival Park’ta gerçekleşen sinema gecelerinin açılışını efsaneler arasına girebilecek La La Land filmi ile yaptı. Film gösterimi arasında Disney'in baş dansçılarından ve halen devam etmekte olan Notre Dame'ın Kamburu Quasimodo Müzikaline Hayat veren Koreograf ve Performans Sanatçısı Ali Kemal Aydın ve Ekibi sürpriz bir dans şovu gerçekleştirdi.

Nostaljik arabalı sinema keyfini deneyimleyen misafirler La La Land’i izlerken ile geçmişe döndü. Başrollerini Ryan Gosling ve Emma Stone’un paylaştığı filme yoğun ilgi gösteren misafirler, açık havada renkli görüntülere sahne oldu.

Akbatı’daki nostaljik araba konseptli film gösterimleri 11 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da Logan: Wolverine ile devam edecek.