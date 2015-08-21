Yıldızlar 'Pantene Altın Kelebek' için hazırlandılar

TV ve müzik dünyasının yıldızları bu yıl da okurların oyları ile ödüllerini alacak. Ancak geçen yıllardan farklı olarak bu sene Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından seçilecek 15 okur, geceye yıldızlar kadar özel hazırlanma ve sevdiği sanatçılara sahnede ödül verme şansı yakalayacak.

Bir diğer “ilk” ise ödül listesine eklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisi... Söz konusu kategorinin Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından ödüle layık görülen yıldızları Hande Erçel, Bensu Soral ve Nilay Deniz oldu. Üç genç oyuncu, yakında gösterilmeye başlanacak Pantene Altın Kelebek tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.

İşte eğlenceli dakikaların yaşandığı Pantene Altın Kelebek tanıtım filminin perde arkası görüntüleri...





Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından ödüle layık görülen yıldızlar tek kelimeyle duygularını şu sözlerle paylaştı;



NİLAY DENİZ: Kendimi yılın şanslısı ilan ediyorum

BENSU SORAL: Bu ödül benim için hep çok özel kalacak







HANDE ERÇEL : Yıllardır o törenin hayalini kuruyordum



