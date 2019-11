Yıldızlar Ödüllendirildi                                                                                        

Proje Ortağı

Katkılarıyla





Platin Sponsor





Platin Sponsor



Gold Sponsor



Gold Sponsor

Gold Sponsor

Stratejik Ortak

Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards, (SotCA) dördüncü yılında da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren özel bir geceyle gerçekleştirildi. Şehirlerin gelişmesine katkıda bulunan, sektör adına birçok yeni fikir ve olgunun doğmasını sağlayan SotCA ödül gecesine ilgi büyüktü. Hürriyet’in öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleşen yarışmada, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan eşbaşkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmaya toplamda 68 kurum ve kuruluş, 156 başvuruda bulundu. Jürinin değerlendirmesi ile 38 ödül sahibini buldu. Stratejik ortaklığını EY Türkiye’nin yaptığı Sign of the City Awards ödül töreni, platin sponsorlar Filli Boya ve Vestel, Gold sponsorlar Hürriyet Emlak, Ytong ve RGM ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleşti. SotCA’da bu yıl yeni ödül başlıkları da dikkati çekti. ‘Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’, ‘En İyi Ulaştırma ve Altyapı Projesi’ başlıklarında ödüller birkaç projeye birden takdim edildi.

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada şehirleşme ve sektörün geleceğinden bahsetti. Bakan Özhaseki, “Şehirler, yaşayan canlı organizmalardır. Aynı insanlar gibi doğup, büyüyüp, gelişirler. İyi ve kötü günleri oluyor. Onlar da bakım ister. Eğer o şehirlerin bakımı düzgün ve zamanında olursa, gelecekleri de düzgün olur. Ünlü filozof Farabi’nin dediği gibi, ‘Şehirlerin yapısı aynı insan vücudundaki uzuvların hiyerarşik yapısı gibidir. Onlardan biri aksadığı zaman bütün vücuda zarar verir.’ O yüzden şehirlerimizi sadece taş, topraktan oluşan bir yapı olarak görmemek gerekiyor” diye konuştu. Şehirlerin geleceği için şehirdeki tüm paydaşların uyum içinde olması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki “Şehirlerin geleceği yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. O şehirdeki özellikle yerel yöneticiler, vali, STK, kim varsa bunların arasındaki uyum şehirleri doğru geleceğe taşımak adına çok önemlidir. Hedefler koyup bu hedeflere doğru uyum içinde koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği parlaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu özellikle İstanbul’da beklenen deprem riskine dikkat çeken ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızlanması gerektiğinden bahseden Bakan Özhaseki, “Hedefimiz 15 yıl içinde 7 buçuk milyon binayı dönüştürmek. Bunun 150 bin civarı İstanbul’da, geri kalanı Anadolu’da. Hepimizin özlediği kimlikli kentler, yeşil şehirler için kentsel dönüşüm bir fırsat” dedi.

Ödül töreninin ev sahibi olarak konuşma yapan Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, “Sign of the City Awards’a 4 yıl önce başladığımızda bu ödül törenini gelenekselleştireceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözü tuttuğumuz ve sizinle bir kez daha buluştuğumuz için mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul sektörünün önemini çok iyi biliyoruz. Sektörün ekonomik büyüklüğü kadar kültürel ve sosyal hayatımıza kattıklarının da ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizler gayrimenkul sektörünün önemli isimleri olarak hayata geçirdiğiniz projelerle, bizlerin hayatını tasarlıyorsunuz” dedi. Akıllı evler ve şehirler inşa ederken iki önemli hususun göz ardı edildiğine de dikkat çeken Vuslat Doğan Sabancı,”Doğaya yabancılaştık, hatta doğayı tahrip ettik. İkinci büyük kaybımız ise büyük sitelerde kendimize yabancılaştık. Komşuluğa, sohbete susar hale geldik” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin Hürriyet’i çok heyecanlandıran bir proje olduğundan da bahseden Vuslat Doğan Sabancı, “Bu proje bizim ufkumuzu açtı. Atıkların geri dönüşümü sadece yaşam için değil aynı zamanda ekonomimiz için de elzem. Medya olarak bu alanda ciddi bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Yeni yaşam alanlarında da buna yer ayırmalıyız. Bu tek başına devletin ve medyanın yapacağı bir iş değil, sizlerin de desteği çok önemli. Gelin 7’den 70’e bu projeyi hayatımıza sokalım” diye konuştu.

SotCA Jüri eşbaşkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, “Sektörü uzlaştıran ve bir araya getiren SotCA her geçen yıl varlığına artı değerler katarak büyüyor. Bu yıl yarışmada özellikle İstanbul dışı projelerin çekiciliği, kalitesi ve fazlalığı jüriyi heyecanlandırdı. Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte gördük” diye konuştu. SotCA Jüri eşbaşkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise “Bu gecenin ödül sahiplerini belirlerken, jürinin çok değerli üyeleri uyum içinde verilen kararlarda çekince olmadan çalıştı. Ödüllü projelerin kimi oyçokluğu kimi oy birliğiyle seçildi. Şehirleri biçimlendiren tüm unsurların yer aldığı kategorilerimizi sizlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.



SotCA 2017 Kazananlar

En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut-Tamamlanmış Projeler: İpera 25-İpera Group

En İyi Konut-Devam Eden Projeler: Aryom Koru –Aryom İnşaat

En İyi Çok Katlı Konut-Devam Eden Projeler: Kuzey Şehir- Yücesoy Mühendislik İnşaat

En İyi Müstakil Konut-Devam Eden Projeler: AHK Kndu Villaları-AHK Development

En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler: Evora Rezidans-Teknik Yapı Konut & Teknik Yapı & UCD Yapı Ortak Girişimi

En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis– Tamamlanmış Projeler: Ege Perla-İş GYO

En İyi Ofis – Devam Eden Projeler: Deluxia Park Business-Teknik Yapı

En İyi Yerel Merkezli AVM– Tamamlanmış Projeler: Ege Perla-İş GYO

En İyi Yerel Merkezli AVM– Devam Eden Projeler: Atakule GYO-Atakule GYO

En İyi Bölgesel Merkezli AVM– Tamamlanmış Projeler: Vadistanbul AVM-Artaş & Invest Adi Ortaklığı

En İyi Bölgesel Merkezli AVM– Devam Eden Projeler: Avlu Balıkesir- Zeydemir Tarım Gıda ve Lojistik

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Tamamlanmış Projeler: Reysas GYO Çayırova- Reysaş GYO

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler: YBP Avrupa Yakası Depo, Lojistik ve Akademi Binası- Yaşar Birleşik Pazarlama

En İyi Karma Kullanımlı Proje– Tamamlanmış Projeler: Ankara Çankaya-Yapı Kredi Koray GYO

En İyi Karma Kullanımlı Proje– Devam Eden Projeler: Kuzey Yakası-Emlak Konut GYO

En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası /Kampüsü– Devam Eden Projeler: Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü-YDA Group

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü– Tamamlanmış Projeler: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Binası-İzmir Ekonomi Üniversitesi

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Tamamlanmış Projeler: Edirne Kent Müzesi-Edirne Belediye Başkanlığı

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler: Denizli Kültür Merkezi- Teknik Yapı Konut & Teknik Yapı & UCD Yapı Ortak Girişimi

En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri– Tamamlanmış Projeler: (2 Ödül): Nissibi Köprüsü-Gülsan Holding // Vadistanbul Havaray-Artaş & İnvest Adi Ortaklığı

Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım (Kamu) – Tamamlanmış Projeler: Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası- Kayseri Ticaret Odası

En İyi Mimari Tasarım (Kamu) – Devam Eden Projeler: Arabayatağı Pazar Yeri- Bursa Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Tamamlanmış Projeler: Yıldız Residence / Baraka Proje Geliştirme Cem Kaşeler

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Devam Eden Projeler: Nef Gölköy-TMR Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş

Genç Mimar Teşvik– Devam Eden Projeler: Alya Life Residence

En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler: (3 Ödül) Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi-Edirne Belediye Başkanlığı // Kırkpınar Er Meydanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)-Edirne Belediye Başkanlığı // Şaheser Mimar Sinan Eserleri Parkı Projesi-Edirne Belediye Başkanlığı

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi: (5 Ödül) Divriği Cumhuriyet Meydanı-3S Kale Holding // Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu-Edirne Belediye Başkanlığı // Hamamönü ve Hamamarkası Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi-Altındağ Belediyesi // Gaziantep Sanat Merkezi Renovasyonu Yapım İşi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi // Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Projesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi

En Yeşil Bina– Tamamlanmış Projeler: T. Garanti Bank Kızılay Office Building-T. Garanti Bankası

En Yeşil Bina– Devam Eden Projeler: Greenox Urban Residence- Aycan & Feres İş Ortaklığı

Diğer Kategoriler

En İyi Pazarlama Kampanyası– Devam Eden Projeler: Nef Yalıkavak-TT Gayrimenkul

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Atölye Muğla Bir Kırsal Kalkınma Atölyesi-Muğla Büyükşehir Belediyesi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi-Jüri Farkındalık Ödülü: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Pembe Baret Projesi’ YDA Group

Jüri Onur Ödülü: Şarık Tara

LINEADECOR: TEKNOLOJİ MUTFAKTA

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, “Mutfak sektörünün lider markası olarak dijital zamana ayak uydurmak bizim için önemli. Teknolojiyi hemen hemen tüm süreçlerimizde kullanmaya gayret ediyoruz. Üç boyutlu video mapping teknolojisi kullanılan sanal mekanda, ziyaretçilere gerçek bir mutfak deneyimi sunuyoruz” dedi.

Türkiye gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması “Sign of the City Awards 2017” töreni, Lineadecor’un proje ortaklığında 28 Kasım akşamı Hilton İstanbul Bomonti’de, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası platformda önemli bir yeri olan, Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sign of the City Awards gecesinin proje ortağı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lineadecor’du. Lineadecor’un özel teknolojiler kullanılarak hazırlanan standı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Üç boyutlu video mapping teknolojisi kullanılan sanal mekanda, ziyaretçilere gerçek bir mutfak deneyimi sunuldu. Birbirinden farklı mutfak modellerinin kendine özgü hikayeleriyle sunulduğu görsel şovda kullanıcıların farklı yaşam tarzlarını deneyimlemeleri sağlandı.

Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, markalar için günümüzde müşteri deneyiminin ürün ve fiyattan daha ayırt edici olduğunun farkında olduklarını söyledi. Ecemiş ayrıca ‘’Mutfak sektörünün lider markası olarak dijital zamana ayak uydurmak bizim için önemli. Teknolojiyi hemen hemen tüm süreçlerimizde kullanmaya gayret ediyor, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu yıl stant tasarımımızda 3 boyutlu video mapping teknolojisini kullandık. Farklı hayatları anlatan 7 farklı mutfak mekanını aynı ortamda ziyaretçilerimizle buluşturduk” dedi.

Teknolojiye yaptıkları yatırımın her açıdan gelişime katkı sağladığını belirten Ecemiş, “Fabrikada kullandığımız ERP yazılımına entegre olmuş bir tasarım-sipariş programı kullanıyoruz. 200’ü aşkın kullanıcı aynı sistem üzerinde çalışıyor. Eğitilmiş uzman satış ekibi tarafından dijital ortamda tasarımı yapılan ve oluşturulan siparişler Lineadecor merkezine ulaştığı andan itibaren üstün teknoloji ürünü yazılımlar ve donanımlar sayesinde üretim sürecini tamamlar. Mühendisler, mimarlar, tasarımcılardan oluşan uzman ve kalabalık bir ekip tarafından tüm organizasyon planlanır ve yönetilir. Satış noktalarından girilen her siparişin dijital ortamda kaydı tutulur ve yıllarca saklanır. Oluşabilecek olası ek ve devam siparişlerinin takibi kolayca yapılabilir. Digital dönüşüm çözümlerinin müşteri memnuniyetine getirdiği yenilik ve faydanın yanında kurumlar açısından daha kontrollü bir veri ağını sağladığını unutmamak önemlidir. Verilerin dijital olarak elde edilmesi analitik çalışmaların daha doğru ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlarken, kurumlar müşteri beklentilerinin daha hızlı ve doğru şekilde karşılayabilirler. Lineadecor, kullanıcılarına ihtiyaçlarına çözüm olacak ürünlerle proje ve hizmet teklif ederken, onları doğru anlamayı ve iyi tanımayı en önemli görevi kabul eder. Bugün müşteri memnuniyeti yaratmak ve güven kazanmak Lineadecor’u temsil etme performansının en önemli ölçüsüdür” diye konuştu.

Lineadecor mutfakları, ahşap sektörünün deneyimli firması Dekor Ahşap Ürünleri San. A.Ş. tarafından üretiliyor. 1991 yılında faaliyete başlayan Dekor Ahşap, Gebze’de 30 bin metrekare alana sahip üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi 25 bine ulaştı. Lineadecor mutfakları, Orta ve Yakın Doğu’dan, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde sayıları her geçen gün artan yetkili satıcıları aracılığıyla müşterileriyle buluşuyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 34 ilde 62 bayisi bulunan şirket yurtdışında 11 ülkede 17 satış noktasına sahip.

Lineadecor yeni Ar-Ge Merkezi ile sektöründeki liderliğini korumayı hedefliyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek farklı tasarımlarla modüler mutfağın olanaklarını genişletmek amacıyla temmuz ayında bir Ar-Ge merkezi kurduklarını söyleyen Ercan Ecemiş ,”Firmamız bünyesinde sürdürdüğümüz Ar-Ge ve Ürge faaliyetleri ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sürdürdüğümüz Ar-Ge projelerinde yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, tekonoparklar hatta sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yaparak sektörün gelişimine katkı sağlıyoruz. Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler bulabilmek ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek amacıyla ürün çeşitliliğimiz her geçen gün artıyor. Lineadecor Arge Merkezi olarak yeni teknolojik ve bilimsel projeler üreterek patente ve faydalı modele dayalı ürünler ve alternatif teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

EMLAK KONUT: YATIRIMDA HIZ KESMEYECEĞİZ

2017 yılında 9 proje ihalesi ise 13 milyarlık bir değer ortaya koyduklarını söyleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum,” Yatırımlarımızı hız kesmeden 2018 yılında da devam ettireceğiz. 2018 yılı verilerin pozitif yönde yükseleceği bir yıl olacak. Türkiye ekonomisine çarpan etkisiyle 250’den fazla sektöre etki eden gayrimenkul piyasamız global arenada da etkin rolünü koruyarak ülkemize katkı sağlamaya devam edecek” dedi.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO bu yıl ihale ettiği 9 proje ile yaklaşık 13 milyar liralık bir değer oluşturdu. Emlak Konut yatırımlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Ortaya çıkan 13 milyarlık değer hem ülkemize hem de sektörümüze olan güvenin göstergesi olarak görebiliriz. Sektörün öncü firmalarından biri olarak bu güveni sürdürebilmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Üstlenmiş olduğumuz misyonumuz ve her geçen gün geliştirdiğimiz vizyonumuzla sadece konut inşa eden bir firma olarak ilerlemiyoruz. Bugüne kadar İstanbul ve Anadolumuzun birçok şehrinde tamamlanan ve devam eden olmak üzere toplamda 43 okul, 1168 derslik, 9 kreş, 10 sağlık tesisi ve 22 adet cami inşaatı gerçekleştirmiş olmamız bunun en güzel örneklerinden biri” dedi.

Kurum, İstanbul Başakşehir ilçesinde, ‘Kuzey Yakası’ adı verilen bölgede konutlarla beraber 380 bin metrekarelik dev şehir parkını inşasına devam ederken, otel, okul, sağlık tesisi, cami ve kent meydanı gibi birçok ihtiyaca da cevap verdiklerini söyledi. Bölgede konutun yanında altyapı ve sosyal donatı çalışmaları da yaptıklarını belirten Kurum, “Bahçekent’te inşasını tamamladığımız 142 bin metrekarelik Hayat Park’ta, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz “Sokak Lezzetleri Festivali” ile bölge halkının sosyalleşmesine ve insanların aileleriyle keyifli dakikalar geçirmesine vesile olduk. Emlak Konut olarak 64 yıllık tecrübemizle ülkemiz için kalıcı ve katma değer oluşturacak projelerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Gelişmiş ülkelerde mortgage kredilerinin Türkiye’nin aksine çok düşük faiz oranlarıyla veridiğini belirten Kurum, “Ülkemizde ise mortgage ile ticari kredinin arasında çok fark yok. Devletimiz ile sürecin iyileştirilmesine dair görüşmeler yapıyoruz. Farklı finansal enstrümanlar geliştirmek ve alternatif modeller geliştirme adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün nasıl ki Türkiye için gayrimenkul sektörü öncü sektörlerdense gelecek yıllarda da lokomotif sektör olmayı sürdürecek. Mevcut yapı stoku, hızla büyüyen nüfus gibi etkenler göz önüne alındığında ülkemizin konut ihtiyacı devam ediyor. Genç ve büyüyen bir nüfusumuz var. Bunun yanında halen yenilenmeyi bekleyen çok fazla sayıda eski, sağlıksız ve deprem riski taşıyan 7.5 milyon riskli binamız var. Son dönemde kentsel dönüşüm için devlet katında ciddi çalışmalar mevcut. Çevre Şehircilik Bakanlığı sürekli kentsel dönüşüm aktörleriyle istişare halinde. Emlak Konut olarak devletimizin desteğiyle daha önce örneklerini başarıyla tamamladığımız gibi kentsel dönüşüm çalışmalarına katkılar sağlamaya devam edeceğiz. İyi geçirdiğimiz 2017 yılının son günlerine girdiğimiz bu süreçte şunu söyleyebilirim Emlak Konut olarak güçlü Türkiye’nin daha da güçlenmesi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımızı hız kesmeden 2018 yılında da devam ettireceğiz. 2018 yılı verilerin pozitif yönde yükseleceği bir yıl olacak. Türkiye ekonomisine çarpan etkisiyle 250’den fazla sektöre etki eden gayrimenkul piyasamız global arenada da etkin rolünü koruyarak ülkemize katkı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

Sign of the City ödülleri hakkında da düşüncelerini dile getiren Kurum, “Özellikle kategori ana ve alt başlıkları incelendiğinde, Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek, sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak ve uluslararası standartlara taşımak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards Prestij Ödülleri’nin, hedeflediği gibi sektörümüze kendi içerisinde farklı bir açı ve çevreye estetik değerler kattığına diğer yandan hem bir kalite normu hem de faydalı bir rekabet sunduğuna inanıyorum. Emlak Konut olarak farklı bir bakış açısı ile tasarladığımız ‘Kuzey Yakası’ projemiz devam eden en iyi karma proje ödülünü kazandı. Sizin aracılığınızla Sign of the City Awards’da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Piyasalarla ilgilide açıklamalarda bulunan Murat Kurum, “Piyasalarda ifade edilenin aksine fırsatlar değerlendirildiğinde her kesim için Türkiye’de yapılacak çok iş var. Geçtiğimiz ekim ayında son 9 yılın en büyük ihracat rakamına ulaştık. Tüm dünyanın sıkıntı yaşadığı bir ortamda ivmeli bir şekilde büyüme göstermeyi sürdürüyoruz. Yıl sonu büyüme beklentileri için bugün yüzde 6-7 gibi önemli büyüme oranları konuşuluyor. 2017 yılında Çin ve Hindistan’dan sonra en çok büyüme gösteren ülke Türkiye oldu. Bunu başarmak görüldüğü kadar kolay değil. Ülke olarak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına sektörümüzün ve piyasaların daha gayretli olup daha rahat koşullara erişmesi gerekiyor. Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

FİLLİ BOYA: BU RENKLER ÇOCUKLARA ÖZEL

Çocuklar gelişimi ve eğitimine önem veren Filli Boya yeni bir projeye imza attı. Uzman bir psikolog eşliğinde renklerin çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkilerini gözeterek çocuk odaları ve okullar için renk koleksiyonları hazırladı.

Filli Boya, çocukların gelişimine ve eğitimine verdiği önem doğrultusunda yine bir ilke imza atarak “Renk Etkisi” projesini hayata geçirdi. Uzman bir psikolog eşliğinde renklerin çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkilerini gözeterek çocuk odaları ve okullar için renk koleksiyonları hazırladı. Bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan, çocuklar ile renkler arasındaki güçlü bağın anlatıldığı projede, “Çocuklarda Renk Etkisi” ve “Okullarda Renk Etkisi” çalışmaları ile özel renk önerilerini ailelerin ve okul yöneticilerinin beğenisine sundu. “Çocuklarda Renk Etkisi – Bebek, Çocuk ve Genç Odaları” ve “Okullarda Renk Etkisi – Okul Öncesi, İlköğretim ve Lise Renkleri” çalışmalarının Türkiye’de ilk kez psikolog eşliğinde hazırlanan renk koleksiyonları olma özelliğini taşıdığı açıklandı.

Filli Boya, “Çocuklarda Renk Etkisi” çalışması ile tüm yaş gruplarına göre renk seçiminden renklerin genel etkilerine, öğrenme güçlüğü çeken, otizm spektrum bozukluğu olan ve hiperaktif çocuklara kadar geniş bir çerçevede renk kullanım önerileri verirken, “Okullarda Renk Etkisi” kaynak kitabı ve kartelası ile okul alanlarının hangi renklerle boyanması gerektiğini anlatıyor. Proje kapsamında aynı zamanda renklerin başta psikoloji ve sağlık üzerindeki etkilerinin olmak üzere, çocuk odaları ve okullar gibi belirlenmiş alanlar özelinde anlatıldığı, bilimsel makalelerle zenginleştirilmiş, rengi tüm yönleriyle ele alan www.renketkisi.com web sitesi de hayata geçirildi.

Filli Boya, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile birlikte hazırladığı, Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitap ve Turkuaz Renk Koleksiyonu ile adı Türkler ile bütünleşen, destansı bir tarihe sahip olan Turkuaz renginin anlam ve önemini tüm dünyaya tanıtıyor. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan Turkuaz tutkusu, Filli Boya Turkuaz Renk Koleksiyonu’nda yeniden hayat buluyor. Filli Boya Turkuaz Renk Koleksiyonu’na, Anadolu Selçuklularının yalın bir zarafet sergileyen çinilerindeki Turkuazlar ile Osmanlıların sanatın her alanında ortaya koydukları yaratıcı Turkuazlar ve özellikle ülkemizi çevreleyen denizlerdeki bin bir Turkuaz renk esin kaynağı oldu. Filli Boya Turkuaz renk koleksiyonunda toplam 48 farklı Turkuaz bulunuyor. Bunlardan 7 renk Selçuklu dönemi Turkuaz örneklerinden oluşurken diğer 34 farklı Turkuaz tonu ise Osmanlı dönemi sanat ve mimari eserlerden belirlenen yansımalardan oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca günümüz Turkuaz örneklerinden de 7 renk yer alıyor.

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul yarışması Filli Boya’nın platin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Filli Boya’nın Platin Sponsorluğuyla 28 Kasım Salı günü Hilton İstanbul Bomoti Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde 5 ana kategoride başlıktaki 38 ödül sahiplerine takdim edildi. Gecede, Filli Boya Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Basmacı da “En İyi Yerel Merkezli AVM” ve “En İyi Bölgesel Merkezli AVM” kategorilerinde ödülleri sahiplerine verdi.

VESTEL: ÖZEL SEKTÖR VE KAMU KURUMLARINA ANAHTAR TESLİM HİZMET SUNACAK

Vestel, kurumsal projelere teknolojik çözüm sunma amacıyla ‘Vestel Proje Ortağım’ hizmetini hayata geçirdi. Özel sektör ve kamu kurumlarına anahtar teslim hizmet sunacak olan Vestel Proje Ortağım; aydınlatma, dijital ekran, beyaz eşya, ankastre cihazlar, iklimlendirme ürünleri gibi toplu ihtiyaçları, projeye uygun çözüm seçenekleri ve uzman ekibiyle tek çatı altında giderecek.

Vestel kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunma amacıyla ‘Vestel Proje Ortağım’ hizmetini hayata geçirdi. Anahtar teslim hizmet sunacak olan Vestel Proje Ortağım; aydınlatma, dijital ekran, beyaz eşya, ankastre cihazlar, iklimlendirme ürünleri gibi toplu ihtiyaçları, projeye uygun çözüm seçenekleri ve uzman ekibiyle tek çatı altında giderecek. Avrupa’nın tek alanda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olan Vestel City’de üretilen ürünler ‘Vestel Proje Ortağım’ ile özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Vestel Proje Ortağım, Zorlu Holding’in gücü ve Vestel teknolojisini bir araya getirerek, profesyonel çözümler sunuyor ve kurumların en yüksek teknolojiye ulaşmasını sağlıyor.

Kendi alanlarında uzman ekipler önce keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyor. En uygun ürünleri, en doğru şekilde projelendirerek, yatırım maliyetleri için esnek ve çeşitli ödeme alternatifleri sunuyor. Eğitim, restoran, sağlık, otel, mağaza, banka ve konut projelerini ihtiyaçları doğrultusunda yerli Vestel teknolojisi ile tanıştıran Vestel Proje Ortağım, keşiften ürün tasarımına, projelendirme ve finansal çözüm uygulamasından satış sonrası desteğe kadar Vestel kalitesinde hizmetler sunuyor.

Teknolojik ilklere öncü olmak için çalıştıklarını belirten Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, “Dünyadaki trendleri yakından takip edip Ar-Ge çalışmalarımızla tüketicileri son teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Vestel, öncü teknolojileri ürünleştirmedeki Ar-Ge üstünlüğü ve tasarımdaki yetkinliğiyle global tüketicileri geleceğin dünyasıyla buluşturan bir marka. Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 155 ülkesine ihraç ediyoruz. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için tasarlıyor, üretiyor ve satıyoruz” dedi. Vestel’in Türkiye çapına yayılmış 1250 satış noktası, 350 yetkili servis ve 12 merkez servisiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Güler, dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalardaki Ar-Ge merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarını ifade etti.

1600 kişilik Ar-Ge kadrosu ile dijitalleşme konusunda rakiplerinden sıyrılacak projeler geliştirdiklerini belirten Güler, “Kendi sektörümüzde 19 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduk. Bugün Avrupa TV pazarında ikinciyiz ve Vestel teknolojisini 155 ülkeye ulaştırıyoruz. Dünyanın her köşesine ulaştırmış olduğumuz teknolojimiz, her kültüre göre farklı şekil alıyor, bu da bize ihracatta başarıyı getiriyor. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 65’i ihraç ediliyor ki bu da Türkiye’nin cari açığının kapanmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ülkemizdeki cari açığın oluşmasındaki önemli konulardan biri de yabancı cep telefonları. Vestel olarak Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus ile bu sorunun çözülmesi için de çalışıyoruz. Öte yandan Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de yarattığımız istihdam ile bölgedeki işsizlik oranını önemli ölçüde düşürüyoruz. Sağladığımız tüm faydaların yanı sıra Türkiye için ürettiğimiz katma değerli teknolojimiz var. Dünya standartlarındaki teknolojiye sahip ürünlerimizle Türkiye’nin dört bir yanına teknolojiyi ulaştırıyoruz” dedi.

“Vestel olarak Endüstri 4.0 dönüşümü en önemli önceliğimiz” diye Ergün Güler, “Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile “Mobilite” ve “Bağlanabilirlik” teknolojileri, Vestel’in Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Vestel olarak Endüstri 4.0’a geçiş için iki yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşme çalışmalarına başlayan ilk firmayız ve fabrikamızın yüzde 20’si bu dönüşümü şu anda gerçekleştirmiş durumda. Dijitalleşme kapsamındaki ajandamızdaki en önemli gündem maddemiz bu dönüşümü Türkiye’de ilk olarak tamamlayan ve bu anlamda öncü firma olmak. Fabrikamızda robotlardan üretim bantlarına kadar her şeyimiz internete bağlı olarak çalışıyor. Ciddi yatırımlarda bulunduğumuz bu dönüşümün gerçekleşmesi ile inovasyon ve teknoloji adaptasyonu hızlanacak. Fabrikamızın akıllanması ile uçtan uca süreçlerin birbirleriyle daha da bağlantılı hale gelmesi, üretim hatlarının daha çevik ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Yapılan araştırmalarda beyaz eşya ve elektronik sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümü ile çok ciddi bir verimlilik artışı bekleniyor. Klimadan tartıya, aynadan engelliler için tasarlanan bastona, telefondan fırına kadar tüm ürünlerimizin akıllı hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Vestel bu konuda oldukça fazla yol kat etti. Akıllı ürünler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde Vestel tüm ürün gamıyla bu sürece hazır olup, sektöre bu konuda öncülük edecek. Vestel, şehir aydınlatmadan (LED Aydınlatma) şarj istasyonuna, akıllı evlerin tüm detaylarına kadar her aşamada yer alacak” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET EMLAK: HOMSTERS İŞBİRLİĞİ İLE ’HÜRRİYET PROJELAND’ ADI VERİLEN YENİLİKÇİ BİR ONLINE HİZMET PORTALI KURUYOR

Hürriyet Projeland’in ilk müjdesi Sign of the City Awards’da verildi!

Türkiye’nin lider emlak sitesi Hürriyet Emlak, Homsters işbirliği ile yeni bir oluşum için düğmeye bastı. “Hürriyet Projeland” ilk kez Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı tarafından müjdelendi.

Hürriyet Emlak, uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliği ile, Hürriyet Projeland adı verilen yenilikçi bir online hizmet portali kurmak için düğmeye bastı. İlk kez Sign of the City Awards 2017’de, Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı tarafından müjdelenen Hürriyet Projeland sayesinde; Türkiye’de ev almak isteyen kişiler yeni emlak projelerini rahatlıkla bulabilecek, bu projeler arasında kıyaslama yapabilecek ve sitede yer alan uzman görüşlerini inceleyerek proje aşamasında ev satın alabilecekler.

Öte yandan Hürriyet Emlak hali hazırda, Türkiye’nin emlak projelerini tek çatı altında topluyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin ve yatırımcıların ilgi duyduğu yüzlerce proje, Hürriyet Emlak’ın ‘emlak projeleri’ sayfasında sunuluyor. Türkiye’nin her bölgesinden en gözde projelerle ilgili detaylı bilgiler, emlak projeleri sayfasında yer alıyor. Dileyen herkes aradığı projeler hakkında merak ettiklerini bu sayfada bulabiliyor. Projenin adı, firmanın adı, ili, ilçesi ve türüne göre arama yapılabilen emlak projeleri sayfası üzerinden villa projeleri, apartman projeleri, ofis projeleri, lüks konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut projeleri görüntülenebiliyor.

Ayrıca, sayfada bulunan harita üzerinden ve vitrinden de emlak projelerine kolayca erişilebiliyor. Seçilen konut projeleri ve ticari projeler üzerinden listelenen ilanlarda proje görselleri, tanıtım yazıları, proje özellikleri, teslim tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. Proje sahipleri, bu sayfa üzerinden projelerini kolayca kaydedebiliyor. Projeler için tercihe bağlı olarak video da eklenebiliyor. Kullanıcıların ve emlak ofislerinin hayatlarını kolaylaştıran Hürriyet Emlak, emlak sektörünün nabzını tutuyor. 11 yıllık deneyime sahip olan Hürriyet Emlak, 2 bin yakın proje ile en çok projeye sahip emlak sitesi olarak biliniyor. Site üzerinde 1 milyon civarında ilan bulunuyor.

Hürriyet Emlak, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sign of the City Awards 2017’ye “Gold Sponsor” olarak destek verdi. Hürriyet Emlak Genel Müdürü Erdoğan Hakan Çelik ise, Nef Yalıkavak projesinin kazandığı “En İyi Pazarlama Kampanyası” ödülünü proje yetkililerine takdim etti.

RGM: TESİS YÖNETİMİ DEĞER KATIYOR

Yeşil binalar, karma kullanımlı projeler, rezidans ve plazalar, otoyol hizmet tesisleri ile üniversite kampüslerinin de arasında bulunduğu çok sayıda gayrimenkul projesine yönetim desteği veten RGM Turkey’in Genel Müdürü Alp Parmaksızoğlu, “Gayrimenkullere, dijital bir platformun kullanımıyla, giderek artan bir oranda verimlilik, güven ve yönetimsel şeffaflık sayesinde değer kazandırıyoruz” dedi.

RGM Turkey Genel Müdürü Alp Parmaksızoğlu, gayrimenkulde proje kadar tesis yönetiminin de belirleyici bir değer kriteri olduğunu belirtti. Dijital platformdaki yeni uygulamaların öneminin altını çizen Parmaksızoğlu: “Yeşil binalar, karma kullanımlı projeler, rezidans ve plazalar, otoyol hizmet tesisleri ile üniversite kampüslerinin de arasında bulunduğu özellikli projelerin yönetiminde, RGM GmbH tarafından geliştirilen dijital bir platformun kullanımıyla, giderek artan bir oranda verimlilik, güven ve yönetimsel şeffaflık sayesinde değer kazandırıyoruz” dedi.

RGM Group her geçen yıl tesis yönetimi şirketleri arasındaki yerini daha da yukarı taşıdı. 20 yıldan uzun süredir Almanya merkezli olarak faaliyet gösteren RGM Group’un Türkiye branşı olan RGM Turkey, 2010 yılında beri Türkiye’de faal durumda. RGM TURKEY’nin İstanbul ve Ankara’da iki adet merkez ofisi ve Bursa, İzmir ve İzmit’te hizmet noktaları bulunuyor. RGM Turkey üniversiteler, endüstriyel tesisler, rezidanslar, karma projeler, hastaneler gibi tesislere entegre tesis yönetimi çerçevesinde teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve proje danışmanlığı, enerji yönetimi, atık yönetimi gibi özel uzmanlık gerektiren yan hizmetler sunuyor.

Sunduğu uluslararası standartlarda entegre tesis yönetimi tecrübesi ile gayrimenkule değer kattıklarını belirten Parmaksızoğlu, “RGM Turkey, entegre tesis yönetiminin tüm bileşenleri üzerindeki hakimiyetiyle tesis yönetiminin “maestro”su olarak öne çıkıyor. Türkiye’de toplamda 1 milyon 322 bin metrekareyi geçen proje alanında 230 personeli ve 350 çözüm ortağı çalışanı ile İSO 9001:2008 ve OHSAS 18001 standartlarında hizmet veriyor” dedi.

Otoyol Hizmet A.Ş. İzmit Körfezi geçişli İstanbul – İzmir Körfez Geçişli Otoyolu Hizmet Tesisleri’nin tesis yönetim hizmeti RGM Turkey tarafından veriliyor. Piri Reis Üniversitesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası gibi özgün ileri teknoloji içeren Yeşil Binaların tesis yönetim hizmeti de RGM Turkey tarafından değer katarak sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Başbakanlık Çankaya Köşkü’nden sonra Türkiye’de en üst düzeyde korunan onüç ülkenin konsolosluklarının bulunduğu Nurol Residence, Nurol Life, Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Plaza gibi Nurol GYO projeleri, Makyol Yaşam Beylikdüzü, Eureko Sigorta Yönetim Binası ve Türkiye’nin en geniş kampüs alanlarından birine sahip olan Işık Üniversitesi de RGM Turkey’nin entegre tesis yönetimi hizmeti verdiği tesislerden bazıları.

Gayrimenkul sektörünün “Oscar” ödüllerinin sunulduğu Sign of the City Awards’ töreni 28 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Sektörün liderlerini bir araya getiren törene Gold Sponsor olarak katılan RGM Turkey’in Genel Müdürü Alp Parmaksızoğlu “En İyi Karma Kullanımlı Proje” dalında ödülleri sahiplerine takdim etti. RGM Turkey Genel Müdürü Alp Parmaksızoğlu: “Sign of the City Awards, gayrimenkul sektöründe yeni başarı kriterleri belirleyerek nitelikli standartlar oluşmasını sağlıyor. Etkinliğin kapsamı ve içeriği de her geçen sene gelişmeye devam ediyor. RGM Turkey olarak ödül branşları arasına En İyi Gayrimenkul Tesis Yönetimi ödül kategorisinin eklenmesi yönünde yürüttüğümüz çalışmaların bu sene itibarıyla sonuç vermesinden mutlu ve gururluyuz” dedi.

YTONG: 10 MİLYAR DOLAR TASARRUF

Sign of the City Awards 2017’nin destekçilerinden Türk Ytong’un Genel Müdürü Gökhan Erel, sektörün en önemli gündem maddesinin nitelikli kentleşme olduğuna değindi. Erel, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 24 milyon metreküp üretim ile 1 milyon 700 bin konutu donattık. Bu sayede ısı yalıtımında da 10 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağladık” dedi.

Bu yıl 156 projenin yarıştığı Sign of The City Awards 2017’ye destek veren kuruluşlardan biri de Türk Ytong oldu. Genel Müdür Gökhan Erel, Ytong’un 54 yıldır kentlerin nitelikli dönüşümüne yön vermek amacıyla pek çok projeye imza attığını belirtti. Türk Ytong olarak 54 yıldır Türk inşaat sektörüne üstün kaliteli malzemeler ve hizmetler sunduklarını belirten Erel, “Enerji tasarrufu, deprem ve yangın güvenliği gibi alanlardaki inovatif özellikleri sayesinde Ytong ürünleri, yapılarda konforlu, güvenli ve ekonomik bir yaşamın temel taşı haline geldi. Diyebilirim ki bu kavramlar Ytong ile birlikte sektöre yerleşti ve inşaat standartlarını yükseltti. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 24 milyon metreküp üretim ile 1 milyon 700 bin konutu donattık. Bu sayede ısı yalıtımında da 10 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağladık. Bunlar hem sektörel anlamda hem de ulusal ekonomik çıkarların korunması noktasında son derece önemli kazanımlar” dedi.

Yapılara sadece birer teknik obje olarak bakılamayacağını, onların aynı zamanda birer yaşam alanı olduğunu belirten Erel, “Bir şehirde sosyal paylaşımların, kültürel yansımaların izlerini yapıların niteliği ile süreriz. Şehirlerin kimliğini, öncelikli olarak o şehirlerdeki yapıların çizgisi ile anlayabiliriz. Bu nedenle ürünlerimizin kullanıldığı projelerin mimari üslup anlamında sağladığı değeri de önemsiyoruz. Bu noktada Sign of the City Awards yarışmasını, kentsel dönüşüm sürecinin niteliklerinin belirlenmesi adına da son derece değerli buluyorum” dedi. Türkiye’nin kaliteli, güvenli, çevreye duyarlı, enerji verimli ve ileri teknoloji kullanılan yapılara ihtiyacı olduğunu ifade eden Erel, Hürriyet Gazetesi’ne bu örnek uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük ettiğini dile getirdi.

“Ytong olarak bu yıl biz de yarışmanın destekçileri arasında yer aldık” diyen Erel şöyle devam etti, “ Türkiye inşaat sektörünün köklü bir üyesi olarak, Türkiye’nin enerji verimli ve kaliteli yapılara kavuşması, nitelikli kentleşmesi için pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Gayrimenkul sektörünün güvendiği bir çözüm ortağıyız. Türk mimar ve mühendislerinin, müteahhitlik sektörünün bu prestijli yapıları malzemelerimiz ile inşa etmesinden gurur duyuyoruz. Dünya ile yarışan sektörümüz, yapılaşma alışkanlıkları ve inşaat teknolojilerinde yaşanan sıçramalarla, önemli bir dönüşüm yaşadı. Bir bakıma inşaat sektöründe gelenekselliğin yerini, çağdaş ve yenilikçi teknolojiler aldı. Ytong olarak bu dönüşümün her aşamasında ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve teknolojilere çözüm üreten bir konumda olmaya gayret ettik. Sonuçta kaliteli yapılar inşa etmek için kaliteli yapı malzemesine ihtiyaç var. Enerjinin verimli kullanılması, bugünün en önemli konusu. Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı binalardan kaynaklanıyor. Daha hafif, ısı yalıtımı yüksek, yangına dayanıklı malzemeler üretilmeli.”

Gökhan Erel, Türkiye’de depreme dayanıklı, yangın güvenliği, enerji verimli ve kaliteli yapılara olan talep arttıkça yeni yatırımlar ve yeni ürünlerle bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. 6 fabrikada 2.5 milyon metreküp üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Erel, “Bu yıl temelini attığımız ve 50 milyon Euro’ya mal olacak Dilovası Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni ve dünyanın en modern tesisi olacak Ytong fabrikamızı da gelecek yıl üretime almayı planlıyoruz.

Son yıllarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımına odaklanarak, duvar malzemelerimizin ısı yalıtım performansına yönelik önemli inovasyonlar gerçekleştirdik. Yalıtım performansı artırılmış duvar malzemesi Ytong 0,09’u sektöre tanıttık. Ytong 0,09 duvarlar, yapılarda yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ytong 0,07’yi üretmek için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl yalıtım sektörü için çok önemli bir malzeme olan Multipor Isı Yalıtım Levhasını üretmeye başladık. Multipor, A1 sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi. Enerji verimliliği, yangın güvenliği ve yönetmeliğe uygunluk gibi konularda tüm beklentilere yanıt verebilen “Multipor” yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5’e katladık. Bu kapasiteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare yanmaz mantolama ve ısı yalıtımı yapabiliyoruz. Türk Ytong olarak, sadece ürünlerimizle değil, destek verdiğimiz Sign of the City Awards gibi projeler, çevre dostu yapılaşma konusundaki öncü çalışmalar, sektörel bilginin artması yönünde sosyal sorumluluk projeleri, mimarlık ve kent kültürüne katkı koyan mimarlık yarışmaları, akademik eğitim programları, STK ve meslek örgütleriyle ele aldığımız son kullanıcılara yönelik “Sarı Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan” isimli sosyal proje gibi bir çok farklı alanda sektöre, kent ve mimarlık kültürüne katkımız söz konusu. Bu katkıyı artırarak sürdürmek konusunda da kararlı hedeflerimiz var” diye konuştu.

Kıbrıs Developments Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci kez Sign of the City Ödülleri’nde yer almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Kıbrıs Town Houses’ın Türkiye’de böylesi önemli bir platformda finalde yarışarak 3 kategoride premium proje seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Sektör için büyük bir teşvik ve motivasyon niteliği taşıyan bu organizasyonun kendileri için büyük bir önem arz ettiğini belirten Özbirim, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs’tan başvuru yapan ilk firma olarak Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmelerinin ardından, bu yıl da 3 kategoride premium proje seçilmelerinin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Özbirim, bu başarının, ödül alacak potansiyele ve kriterlere sahip projeler tasarlamak noktasında motivasyonlarını daha da artırdığını, her zaman en iyiyi hedefleyen Kıbrıs Developments’i daha da yüreklendirdiğini sözlerine ekledi. Özbirim açıklamasına şu cümlelerle devam etti: “Kıbrıs Town Houses ve gurur duyduğumuz diğer projelerimizin başarıları, en büyük motivasyon kaynağımızdır. Doğa dostu, sürdürülebilir, sosyal ve kültürel yaşamı, engelsiz hayatı destekleyen projelerimiz ile yenilikçi vizyonumuzu daima sürdürecek ve ülkemiz için sorumluluklarımızı yerine getirerek geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz”.

Teknik, estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik anlamında mimari konseptin değerlendirildiği “En iyi mimari tasarım” kategorisinde ise Kuzey Kıbrıs’tan Özyalçın Construction’a ait Perla projesi, devam eden projelerde premium proje seçilerek finalde yarıştı. Ödül töreni sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaşan Özyalçın Construction Direktörü Yağmur Özyalçın, en özel projelerinden biri olan Perla ile şehre iz bırakmayı ve zamansız bir yaşam alanı yaratmayı hedeflediklerini; bu proje ile Sign of the City Ödülleri’ne ilk kez katılıp devam eden en iyi mimari tasarım dalında Premium Proje seçilmelerinin hem şirketleri hem de Kıbrıs adına çok gurur verici bir adım olduğunu vurguladı. Şirket olarak her zaman önceliklerinin 25 yıldır faaliyet gösterdikleri Girne şehrine ve çevresine saygılı binalar ve yaşam alanları yaratmak olduğunun altını çizen Özyalçın, Hürriyet Gazetesi öncülüğünde düzenlenen ve gayrimenkul sektörünün en prestijli projelerinin seçildiği SotCA’da Türkiye genelinden 156 proje arasından finale seçilmenin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Özyalçın, “Önümüzdeki yıllarda hedefimiz muhtelif projelerimiz ile SotCA’ya yeniden katılıp, Girne şehrine verdiğimiz önemi, attığımız imzamız ile bir kez daha kanıtlamak olacaktır” dedi.

TEKNİK YAPI: 3 DALDA EN İYİ SEÇİLDİ

Teknik Yapı’nın İstanbul Maltepe’de yer alan ‘Deluxia Park Business’ ve Denizli’de yer alan ‘Evora Denizli Rezidans’ ile Denizli Kültür Merkezi’nden oluşan üç projesi Sign of the City Awards 2017’den ödül aldı.

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Sign of the City Awards yarışmasında Teknik Yapı rüzgarı esti. Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı kapsamında yapımına devam eden Evora Denizli Rezidans projesi ‘ En İyi Rezidans’ ödülü ile taçlanırken, Kartal Maltepe aksında yükselmeye başlayan Deluxia Park Business projesi ise ‘En İyi Ofis’ ödülüne layık görüldü. Sosyal sorumluk projesi kapsamında ise Denizli’de yapımına devam edilen Denizli Kültür Merkezi ‘En İyi Sosyo-Kültürel Projesi’ ödülünü aldı.

“İnşaat ve gayrimenkul sektörünün duayen isimlerinden oluşan bağımsız jüri üyelerinin titiz çalışması sonucu oy birliği ile verilen bu ödüller, Teknik Yapı markasının kalitesini bir kez daha perçinledi” şeklinde konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kaliteden ödün vermeyen girişimi destekleyen bu manevi ödül nedeniyle gurur duyduğunu dile getirdi. Organizasyona katılan her projenin birbirinden ayrı özelliği olduğunun altını çizen Durbakayım “Sektörün içinden olan ve sektörü yakından tanıyan jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığını tahmin ediyorum. En iyiyi seçtikleri projenin diğerlerinden sadece bir adım önde olduğunu da tahmin edebiliyorum. Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daha da artıran bu organizasyonun daha da genişlemesinin herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

İnsana ve çevreye duyarlı fonksiyonların ve sürdürülebilir mimarinin temel kriter olarak alındığı Evora Denizli Rezidans projesi hakkında bilgi veren Umut Durbakayım, “Denizli’deki ilk Emlak Konut GYO projesi olma özelliğine sahip Evora Rezidans’ın tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlanmakta olup, Leed Gold Sertifikası Adayı bir proje olarak öne çıkıyor. Ortak alanların aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanan, yağmur suyunu biriktiren ve geri dönüştüren sistemlerle donatılan Evora Denizli projesinde enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir stratejilere önem veren bir mimari yaklaşımı benimsemesi ayırt edici özellikler arasında yer alıyor. Toplamda 171 adet çeşitli büyüklükte konut ve 18 adet dükkanın yer aldığı Evora Rezidans’da açık yüzme havuzu, güneşlenme terası, havuz, bar, toplantı odaları, baskı-printer odası, banket mutfağı, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, bay-bayan sauna ve buhar odası, fitness center, spor ve eğitim odaları, vitamin bar ve kafe, resepsiyon hizmeti, house keeping hizmeti ile 190 araçlık kapalı ve açık otopark yer alıyor” dedi.

Denizli Merkez Efendi Belediyesi bünyesinde yaklaşık 8 dönüm arazi üzerine projelendirilen Denizli Kültür Merkezi projesi, Sign of the City Awards yarışmasında En iyi Sosyo-Kültürel projesi ödülünü aldı. Teknik Yapı’nın sosyal sorumluluk çerçevesinde yapımına başladığı Kültür Merkezi, Denizli’nin modern ve prestijli konut ve ticaret alanlarının hemen yanında yer alıyor. Modern bir bakış açısı ile tasarlanan proje, kabuklarla kütlesel geometri tasarıma ve net hatlara sahip. Birden çok fonksiyona aynı anda hizmet edebilen proje, aynı zamanda kompleks bir yapı olarak ele alınarak bütün mekanların birlikte kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Nüfusu giderek artan Denizli’de önemli bir ihtiyaca çok konforlu ve disiplinli bir şekilde cevap verecek olan kültür merkezi, ayrıca çok amaçlı salonda kültürel birçok etkinlik, sinema, tiyatro, konferans, tanıtım, toplantı, seminer, gösteri, konser gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

‘En İyi Ofis’ ödülüne layık görülen Deluxia Park Business, sahip olduğu fonksiyonel ve modernist tasarım anlayışı ile farklı bir yaklaşım sergiliyor. Deluxia Park Business, İstanbul Maltepe’de Tugay Yolu Caddesi üzerinde hayata geçiyor. Yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alan üzerinde oluşan proje tamamı ofis toplam 400 üniteden meydana geliyor. Proje ile ilgili bilgi veren Durbakayım, “Deluxia Park Business, 18. Katında yer alan geniş ve şık restoranının yanında 19. Katındaki fitness merkezi ve saunası ile iş hayatının stresini keyifli anlara dönüştürmeyi düşünülerek tasarlandı. Ödüle layık görülen proje, bünyesinde barındırdığı ofisler ve ticari ünitelerini yine bünyesindeki sosyal alanları ile destekleyerek ender görülen bir kullanım fırsatı sunuyor. Yoğun iş hayatını zengin sosyal alanları ile renklendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaç edinen projede bina hattı boyunca kullanılan konsollar, yarı açık görünüm elde ederken, bu sayede ferah ve fonksiyonel açıdan zengin bir çalışma sahası sunuyor” dedi.

NEF: 3 YILDA 56 ÖDÜL

Nef, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden Sign of the City Awards 2017’de, Nef Gölköy projesi ile ‘En İyi Mimari Tasarım’ ve Nef Yalıkavak projesi ile ‘En İyi Pazarlama Kampanyası’ ödüllerine layık görüldü. Nef, Sign of the City Awards 2017 ödülleri ile birlikte, 3 yılda aldığı ödül sayısını 56’ya yükseltti.

Türk gayrimenkul sektörünü, en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards’ta, bu yıl da sektörün en iyi projeleri ve gelecek vadeden yaklaşımlar ödüllendirildi. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde, gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikçi çözümleriyle adından sıkça söz ettiren Nef, Nef Gölköy projesiyle ‘En İyi Mimari Tasarım’ ve Nef Yalıkavak projesiyle de ‘En İyi Pazarlama Kampanyası’ ödüllerinin sahibi oldu.‘En İyi Mimari Tasarım’ kategorisinde projeler, teknik, estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik anlamında mimari konseptte değerlendirilirken, ‘En İyi Pazarlama Kampanyası’ kategorisinde ise pazarlama kampanyasının bütünsel konsepti, projedeki mecra kullanımı, bilinirlik, marka algısı yaratma başarısı, farklı alternatif pazarlama kanallarının kullanımı, sosyal medya kullanımı, satış ofisi ve örnek daire teması, web sitesi tasarımı değerlendirilmeye tabi tutuldu.

Sign of the City Awards 2017’yi değerlendiren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren ‘Neden daha iyisi olmasın?’ dedik ve ince düşünülmüş fikirlerle dolu projeler hayata geçirdik. Uluslararası marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, oyunun kurallarını yeniden tanımlıyoruz ve sektöre kazandırdığımız ilklerle de hedeflerimize koşuyoruz. Sign of the City’de aldığımız ödüller gururumuzu artırdı. Bu ödüllerle birlikte son 3 yılda aldığımız ödüllerin sayısını 56’ya yükselttik. Başarılarımızın hem yurt içinde, hem küresel düzeyde fark edilmesi, motivasyonumuzu güçlü bir ivmeyle çok daha yukarılara taşıyor. Bundan sonra da Nef’lilerden aldığımız güçle, hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuruldukları 2010 yılından bu yana aralıksız büyüme gösterdiklerini belirten Timur, “2017’nin ilk 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1.2 milyar TL satış cirosuna ulaştık. Yılsonu itibari ile de 1.5 milyar TL satış cirosuna ulaşmayı öngörüyoruz. 2017 yılı içerisinde şu ana kadar 1.250 adet konut teslim ettik. Sene sonuna kadar, İnistanbul ve Ataköy projelerimizle birlikte 3 binin üzerinde konutu sahiplerine teslim etmiş olacağız. Ekim ayında, Nef Çamlıtepe projemizin lansmanını bile yapmadan tüm projenin satışını tamamladık. Noter tasdikiyle 2 günde, projede yer alan 497 konutun satışını gerçekleştirerek son zamanların rekor satışına imza attık. Satış rekorumuzun ardından, Çekmeköy’deki ikinci projemiz olan Nef Ormantepe’nin lansmanını da bir yıl öne çekerek geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2017 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir güç birliğine imza attık ve 120 milyon dolarlık sermaye ile Nef & EBRD Gayrimenkul A.Ş.’yi kurduk” diye konuştu.

Yeni gayrimenkul yatırımları hakkında da bilgi veren Erden Timur, “2018 yılı içerisinde de ‘Luxury Living’ konseptiyle, Kandilli ve Bodrum Gölköy’de hayata geçireceğimiz projelerimizin yanı sıra Çekmeköy, Beykoz, Beylerbeyi, Nakkaştepe ve Bayramoğlu projeleriyle 3.9 milyar TL’lik yeni yatırım yapacağız. Önümüzdeki yıl hedeflediğimiz büyüme hedefimiz yüzde 25 iken, 2 bine yakın konutu da sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 2018 yılı, Amerika ve Avrupa’da yeni projelere imza atacağımız ve Nef inovasyonlarını ve vizyonunu uluslararası bir platforma taşıyacağımız bir sene olacak. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak için 2020 yılında, dünyada 10 metropolde Nef bayrağını dalgalandırmayı hedefliyoruz” dedi.

YDA GROUP: SIGN OF THE CITY AWARDS 2017’DEN 4 ÖDÜLLE DÖNDÜ

Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sign of the City Awards’da, YDA Group bir birincilik, bir jüri özel ödülü ve iki de Premium Proje ödülü ile toplamda 4 ödül alarak katıldığı her dalda ödül kazanma başarısını gösterdi.

YDA Group; Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ile ‘’En İyi Devam Eden Sağlık Kampüsü Projesi’’ birincilik ödülünü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında gerçekleştirilen “Pembe Baret Sosyal Sorumluluk Projesi” ile ‘’En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Farkındalık Özel Ödülü’’ nü ve YDA Center İş ve Yaşam Merkezi Projesiyle de “En İyi Ofis” ve “ En İyi Mimari Tasarım” kategorilerinde “Premium Proje” olmaya hak kazandı. Kamu Özel İşbirliği (Public-Private Partnership – PPP) modeliyle yapımı süren şehir hastaneleri projelerinde 4 şehir hastanesiyle hem yatırımcı hem de yapımcı firma olarak rol alan YDA Group; Sağlık Bakanlığı’nın PPP modeliyle ihale ettiği hastanelerden ilki olan 1583 yataklı Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ile “En iyi Devam Eden Sağlık Kampüsü Projesi’’ ödülünün sahibi oldu. Kayseri’nin yanı sıra 838 yataklı Konya Şehir Hastanesi, 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi ve 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi projelerine devam eden YDA Group şehir hastaneleri projelerine toplamda yaklaşık 2 milyar Euro’luk yatırım yapıyor. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ‘Modern, çevre dostu, insan odaklı, akıllı ve yeşil bina olarak tasarlanmış olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü; bir ve iki kişilik geniş odalarıyla, hijyenik koşullarda, erişilebilirliği ve rahatlığı ön planda tutulmuş dinlenme alanları, kantin ve kafeteryalarıyla tüm hastalarına ve misafirlerine konforlu bir hizmet sunmak üzere tasarlanmış bir sağlık kampüsü olması nedeniyle birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

YDA Group’un Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte inşaat sektöründe kadın istihdamını artırmak, üniversitelerde eğitim gören genç kadın mühendis adayların gelecek umutlarını güçlendirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkılan Pembe Baret Projesi’ ile, 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde toplam 10.000 pembe baret; Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki Kadın Milletvekillerine, 99 Üniversitenin Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev alan 477 Kadın Akademisyene ve öğrenim gören 8.182 kız öğrenciye ve mesleğini severek yapan kadın mühendis/mimarlara takdim edildi. Sektörde yarattığı farkındalıktan ve projenin başarısından dolayı “Farkındalık Jüri Özel Ödülü” Pembe Baret Projesi’nin oldu.

“EN İyi Ofis” ve “ En İyi Mimari Tasarım” kategorilerinde “Premium Proje” olmaya hak kazanan YDA Center İş ve Yaşam Merkezi Projesi geçtiğimiz ay uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nin Avrupa ayağı olan ve Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden biri olarak kabul edilen European Property Awards’te de “En İyi Ofis Mimarisi” dalında da ödül alan bir proje. YDA Center’ın üç ana elemandan; Kentsel Plaza, High-Flat Ofis, Park Alanı ve bu elemanları birbirine bağlayan ‘Kentsel Boşluklar’ dan oluştuğunu belirten projenin mimarı Dr. Kerem Yazgan, “YDA Center, hem yakın çevresine hem de şehre görsel olarak açılan, kentsel mimarisi ile sadece bir iş merkezi değil mekânsal, görsel ve sosyal anlamda Ankara’da yılın her günü yaşayacak bir yaşam merkezi, canlı bir kent mekanı yaratmaktadır” dedi.

YÜCESOY MÜHENDİSLİK: 1000 KONUT İNŞA EDECEK

Yücesoy Mühendislik’in İzmir Menemen’de yapımını sürdürdüğü projesi Kuzeyşehir, İstanbulda gerçekleştirilen Sign of the City Awards 2017’de ‘En İyi Çok Katlı Konut Projesi’ ödülünü aldı. İzmirli bir firma olarak ‘En İyi Çok Katlı Konut’ projesini kazanmaktan ötürü gurur duyduklarını belirten Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, İzmir’in adını ulusal bir yarışmada duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başarının bir ekip işi olduğunu ve Kuzeyşehir projesinde ayrıntılara çok önem verdiklerini söyleyen Yücesoy, doğru lokasyonda kaliteli konutlar üretmek için çalıştıklarını dile getirdi. Projenin güçlü rakipleri arasında ödüle layık görülmesinin şirketin vizyonunun ne kadar doğru olduğunu ispat ettiğini söyleyen Cem Yücesoy, gerek sosyal donatıları ve inşaat kalitesi gerekse yeşil alana verdikleri önemle rakiplerinden farklılaştıklarını ifade etti. Kuzeyşehir’in 2inci etabını yeni yılın ilk günlerinde satışa sunacaklarını belirten Cem Yücesoy Menemen bölgesinin inşaat sektörü açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Cem Yücesoy, “Kuzeyşehir 1’in ardından Kuzeyşehir 2 ve 3 projelerimiz hayata geçirilecek. Sadece Kuzeyşehir bölgesindeki kendi projelerimizde 1000 konuta ulaşarak yeni bir şehir yaratma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi. Kuzeyşehir’in İzmir’in en avantajlı noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Yücesoy, şunları söyledi: “Mavişehir’e 10 dakikalık mesafede olan Kuzeyşehir, Mavişehir’deki emsal dairelerin 4’te 1 fiyatı ile önemli bir fırsat sunuyor.”

BARAKA PG: EN İYİ MİMARİ TASARIM BARAKA’YA

İstanbul, Beşiktaş ilçesinin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Yıldız Residence, Sign of the City Awards 2017’de En İyi Mimari Tasarım Özel Sektör (Tamamlanan Projeler) kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Premium proje ödülünü almaya hak kazandı. Baraka Proje Geliştirme tarafından hayata geçirilen Yıldız Residence, Gayrettepe’de uzmanlaşarak büyümeyi hedefleyen firmanın ilk projesi. Pazarlama, satış ve iletişim geçmişli bir aile şirketi olan Baraka PG, 520 metrekarelik bir alanda fonksiyonelliği sürdürülebilir kılacak bir teknik ve bunları tamamlayacak bir estetik bütünlük yaklaşımı ile yola çıktı. Bu süreç sonrası mimari tasarımı ile bölgede bir farklılaşma noktası yakalandığını dile getiren şirket yetkilileri, “Aynı zamanda kentsel dönüşümle yıkılıp yapılan tekil binalara örnek bir proje ortaya çıkarıldı. Sign of the City Awards’ın ödül töreninde ödülü, Yıldız Residence ile yaşıt olan ve bu proje için anne ve babası ile olan zamanını paylaşan Defne Kaşeler, TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın elinden aldı. Firmamız daha evvel Baumit Life Challenge’da ‘Yılın Dış Cephesi’ ödülünü en yüksek oy oranı ile almıştı. Firmamızın halen Gayrettepe’de devam eden ve teslim aşamasına gelen butik bir site projesi bulunuyor” dedi.

VADİSTANBUL AVM: HAVALI AVM EN İYİ SEÇİLDİ

İstanbul Ayazağa’da Artaş İnşaat ve İnvest İnşaat ortaklığı ile hayata geçen Vadistanbul AVM, Sign Of The City Awards 2017’de ‘En İyi Bölgesel Merkezli AVM’ ödülüne değer görüldü. Ayda 1.5 milyon ziyaretçi beklenen alışveriş merkezine ulaşım havaray ile de sağlanacak.

İstanbul Ayazağa’da hayata geçen 2.5 milyar dolarlık Vadistanbul projesindeki alışveriş merkezi (AVM) kapılarını açtı. Sabun ve kişisel bakım ürünleri üreten Evyap Holding’e ait arsada hayata geçen proje Artaş İnşaat ve Invest İnşaat imzası taşıyor. Sanayiden dönüşüm alanında hayata geçen Vadistanbul AVM, Sign Of The City Awards 2017’de ‘En İyi Bölgesel Merkezli AVM’ ödülüne değer görüldü. 30 bin kişinin yaşayacağı, 42 bin kişilik gündüz nüfusuna sahip olacak projede yer alan Vadistanbul AVM, 103 bin metrekare alan üzerindeki yerleşimi, 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ve Belgrad Ormanı’nın yanı başındaki nefes alan yeme-içme alanlarıyla öne çıkıyor.

Vadistanbul AVM yeme içme alanındaki çeşitliliğiyle dikkat çeken bir food court katının yanı sıra açık havadaki fine – dining konseptli restaurantları ile de AVM sektöründeki iddiasını ortaya koyuyor. Vadistanbul AVM’nin yüzde 23’lük bölümü yeme – içme alanlarına ayrıldı. Alışılagelmiş AVM anlayışının ötesinde, konsepti 4. nesil olarak nitelendirilen Vadistanbul AVM’de 20 bin metrekare peyzaj alanı, projeye özel olarak tasarlanan görsel ve işitsel şovlara sahne olan 2 bin metrekare büyüklüğündeki gösteri havuzu ve açık hava alışveriş caddesiyle İstanbullulara keyifli bir alışveriş ve yaşam alanı sunuyor. Vadistanbul projesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümüne imza atılırken, 300 bin metrekare ofis alanı ve otelin yer aldığı Bulvar etabı Maslak’ın, 270 mağazanın yer aldığı AVM Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin alternatifi haline geldi. Teras ve Park etaplarındaki toplam 1.915 konutla da yeni bir yaşam merkezi yükseliyor.

Levent ve Maslak’ın yanı başında yer alan ve 2 dakikada Seyrantepe Metrosu’ndan Vadistanbul AVM’nin yemek katına doğrudan erişim sağlayan havaray, Vadistanbul’a gelmenin en kolay yolu. Havaray ile Türk Telekom Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki maç günlerinde de futbolseverlerin Vadistanbul’a gelebilmeleri için büyük kolaylık sağlayacak. Tem Otoyolu’ndan özel olarak açılan yeni yollar ile trafiksiz olarak ulaşabileceğiniz Vadistanbul’a, ayrıca yeni hizmete giren müşteri servisleri ile de ulaşmak mümkün. Türkiye’nin ilk özel havarayı da Vadistanbul projesi dahilinde Artaş İnşaat ve Invest İnşaat’ın 15 milyon Euro’luk yatırımıyla hayat buldu

11 yeni salonu ile sinemaseverlere hizmet veren Vadistanbul Cinemaximum, Gold Class ve Screen X salonlarıyla dünyadaki en son sinema teknolojisine sahip. Geniş ve yatabilen özel koltukları, terlik ve şal servisi ile Gold salonu maksimum konforu sunarken; ScreenX salonu özel akustik ses sistemi, geniş oturma düzeni, 270 derecelik perde tasarımı ile salonun her noktasından mükemmel görüş imkanı sağlıyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir konsept uygulaması ile iç dekorasyondaki yenilikçi yapının yanı sıra ev sinema konforunda 16 ve 26 kişilik VIP salonlar yine Vadistanbul AVM’de bulunuyor. Ayrıca Magic World Eğlence Merkezi; bowling, laser tag, çarpışan oto, softplay oyun alanı, tırmanma duvarları gibi eğlence alanlarının yanı sıra doğum günleri ve organizasyonların yapılabileceği parti sokağı ve kafesiyle de hem yetişkin hem çocuklar için eğlencenin yeni adresi.

Mimari yapısı engelli erişimi dikkate alınarak tasarlanan Vadistanbul AVM, görme engellilerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Hayal Ortağım” mobil uygulaması platformuna katılmak için de gerekli çalışmaları başlattı. Çok yakın zamanda engelli dostu AVM’ler arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Mimarisinde, Amerika’nın dünyaca ünlü mimarlık ofislerinden SOM Architecture ve Türkiye’nin önde gelen ofislerinden İki Design Mimarlık’ın imzaları bulunan Vadistanbul, EPA European Property Awards - Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “Best Retail Architecture in Turkey, “5 star Retail Architecture in Europe” ve “Highly Commended Office Architecture” kategorilerinde AVM ve ofisleriyle ödüllerin sahibi oldu.

ARYOM KORU’DA GERİ SAYIM BAŞLADI

İzmir’de yer alan Aryom Koru, 2017 Sign of the City’de premium projeler içinde ‘En İyi Konut’ kategorisinde birinci seçildi. Sign of the City Awards’da ‘En İyi Konut’ ödülünü almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, Aryom Koru’yu Türkiye’nin en iyi konut projesi seçen ve gayrimenkul dünyasının profesyonel ve akademik öncü isimlerinden oluşan değerli jüri üyelerine teşekkür etti.

Sign of the City Awards (SotCA) yarışmasında değerlendirmeler ve seçim işlemi 3 aşamada tamamlandı. Başvuruların tam ve eksiksiz olduğu ve kategori kriterlerine uygunluğu Sign of the City Awards stratejik ortağı EY Türkiye tarafından değerlendirilen yarışmada, aynı zamanda teknik eleme gerçekleştirildi. Teknik elemeyi geçen projeler alanlarında uzman olan 19 jüri üyesi tarafından 1’inci aşama değerlendirilerek her kategoriden finale kalacak adaylar belirlendi. Finale kalan projeler, son olarak bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Jüri üyelerinin katıldığı ve toplam 2 gün süren toplantılarda, her proje için hazırlanan sunum izlendi. Sunum sonunda proje yetkilisi 5 dakikalık bir görüşmeyle, projeyi jüriye anlattı. Değerlendirme sonucunda her kategoriden bir proje Sign of the City olmaya hak kazandı. Büyük jüri, final değerlendirme toplantılarında 156 proje arasından ‘Türkiye’ nin En İyi Konut projesi olarak Aryom Koru’yu ödüle layık buldu.

Mustafa Günday, “Çatalkaya Korusu’nun eteklerinde, çam ve dağ kekiği kokulu, beş yıldızlı otel konforunda, eşi benzeri olmayan sosyal donatılar ve ezber bozan konutlardan oluşan Aryom Koru’da, 2+1, 3+1, 4+1 dışında bahçe ve çatı teraslı koru manzaralı yeni nesil evler yer alıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness ve spa wellness merkezi, sauna, buhar ve masaj odaları, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, cafe’si, kapalı otoparkı gibi içerdiği zengin sosyal donatıların yanı sıra; yüksek konfor taşıyan yeni nesil evleriyle diğerlerinden kolayca ayırt ediliyor. Konutlarda yerden ısıtma sistemi ile birlikte, elektrikli panjur sisteminden alüminyum pencere doğramalarına, ahşap güneşliklerden en son teknoloji akıllı ev otomasyon sistemine, 24 saat kameralı güvenlik sistemine, VRF iklimlendirme sisteminden her daireye depo alanına ve Kültür ve Sanat Merkezi’ne kadar farklı özellikler bulunuyor. Adnan Menderes Havalimanı’na 10 dakika, Otobana 5 dakika, Optimum AVM’ye 3 dakika, Konak’a 20 dakika mesafede Aryom Koru’da evler 2018’ de teslim edilecek” diye konuştu.

YILDIRIM BELEDİYESİ: ŞEHRE DEĞER KATIYORUZ

Bursa Yıldırım Belediyesi Arabayatağı Pazar Yeri projesi, gayrimenkul sektörünün en önemli yarışması Sign Of The City Awards 2017’de ‘Kent ve Mimarlık Kategorisi’nde devam eden projeler arasında ‘En İyi Mimari Tasarım (Kamu)’ ödülüne layık görüldü. İstanbul Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli kamu ile özel sektör temsilcilerinin projeleriyle yer aldığı final yarışmasında ‘En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi En İyi Sosyo-Kültürel Yapı’ dalında Arabayatağı Pazar Yeri ve Anıt-Savaş Müzesi, ‘Kent ve Mimarlık Kategorisi En İyi Mimari Tasarım (Kamu)’ dalında yine Arabayatağı Pazar Yeri ve Anıt-Savaş Müzesi ile ‘En İyi Kentsel Tasarım’ dalında Sular Vadisi yer aldı.

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri nitelikli sosyal donatı alanlarıyla desteklediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar ile dikkatleri üzerimize topluyoruz. Ulusal bazdaki marka değerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün ‘oscarları’ niteliği taşıyan Sign Of The City Awards 2017’de Arabayatağı Pazar Yeri, Sular Vadisi ve Anıt-Savaş Müzesi projeleri ile finale kaldık. Belediyemiz, bir kez daha Bursa’nın parlayan yıldızı oldu” diye konuştu.

Ödül törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şehirler için planlanan projelerin temel nitelikler barındırması durumunda başarılı olabileceğini hatırlatarak, “Bu kriterlerin arasında bilimsellik, özgün tasarım, objektif bakış açısı ve standartları bizi biz yapan özellikleri taşımalı. Kültürümüze, değerlerimize, mimari anlayışımıza uygun projeler hayata geçirmeliyiz. Bu çalışmaları yaptığımız zaman sürdürülebilirliği, erişilebilirliği sağlayabiliriz. Yıldırım Belediyesi olarak ürettiğimiz hizmetler ve tasarladığımız projelerde tüm bu kriterlere yer veriyoruz. Bizler şehrimize değer katmak için projeler hazırlarken, birilerinin de üçüncü göz ve gözlemci olarak bunları değerlendirmesi çok anlamlı” dedi.

Gayrimenkul sektörünün en önemli yarışmasında üç projeyle finale kalmak ve bu başarıyı ödülle taçlandırmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan Başkan Edebali, “Türkiye çapında bu kadar önemli kamu ve özel sektör projesinin yer aldığı yarışmada Arabayatağı Pazar Yeri, Sular Vadisi ve Anıt-Savaş Müzesi ile finalde yer almak yapmış olduğumuz hizmetlerde doğru kararlar aldığımızın bir yansıması. Şehrimizin üç projesinin finalist olması, hem de Arabayatağı Pazar Yeri projemizin, Türkiye’nin en önemli çalışmalarının yer aldığı yarışmada ödüle layık görülmesi, doğru tasarımlar yaptığımızın göstergesi olurken bizleri de oldukça mutlu etti. Bu ödülün kazanılmasında başta Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi çalışan arkadaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına umut verici örnekler Yıldırım’da çoğalmaya başladı. Yıldırım güven veriyor. Yıldırım Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar gün geçtikçe başarılarına bir yenisini ekliyor. Ödülümüzün Yıldırım’a ve Bursa’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ: TURİZM, KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ

400’den fazla yapının restore edilerek ayağa kaldırıldığı çalışmalar sonrasında Ankara’nın merkezinde turistik bir bölge oluşturulduğunu ifade eden Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Hamamönü bugün, yerli ve yabancı turistlerin Ankara’da en çok rağbet ettiği yerlerin başında geliyor. 1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların yaşadığı Hamamönü, aynı zamanda ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nı yazdığı evin bulunduğu bölgedir. Altındağ Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldırarak, bölgeyi tekrar hayata kazandırdı. Restore edilerek Ankara’ya kazandırılan alan içerisinde her zevke ve bütçeye hitap eden restoranlar, kafeler, pastaneler, çay evleri ve turistik eşya satan mağazalarla birlikte kültür sanat merkezleri ve müzelerin de sayısı arttırılarak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek mekanlar oluşturuldu. Pek çok ödüle layık görülen Hamamönü, Sign of the City Awards 2017 yarışmasında ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma’ ödülünün de sahibi oldu” dedi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “10 yıldır Altındağ’ın tekrar eski cazibeli günlerine kavuşması ve turizmle birlikte kültür ve sanatın da merkezi olması için büyük gayret sarf ediyor” diye konuştu.

2008 yılında Hamamönü ile başlatılan tarihi koruma projelerini Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile sürdürdüklerini kaydeden Başkan Tiryaki, “Ardından da Ankara için çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Oda, Altınköy Açık Hava Müzesi. Açık kaldığı 81 yıl boyunca farklı suçlardan pek çok mahkumun kaldığı Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediyesi tarafından müze ve kültür sanat merkezine dönüştürüldü. Ulucanlar Cezaevi, 1925’te yapıldığı zamanki haline sadık kalınarak restore edildi. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ulucanlar Cezaevi Ankara için önemli bir simge. Burasının yıkılmasına izin veremezdik. Ankara’nın kültür ve turizm hayatına önemli bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum” dedi.

Altınköy hakkında da bilgi veren Başkan Tiryaki, “Yerli ve yabancı turistlerin yeni yeni keşfettiği bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Altınköy Açık Hava Müzesi, hızlı kentleşme ile giderek yok olmaya başlayan köy kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesi ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir proje. Bugün şehirde büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul görevi üstlenen Altınköy Açık Hava Müzesi, aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi. Altınköy Açık Hava Müzesi Projesiyle, Karadeniz Bölgesi’nde kaderine terk edilen ağaç evlere de sahip çıkıldı. Evlerin her birine farklı fonksiyonlar da yüklendi. Otel olarak kullanılmak üzere evlerden 5 tanesi misafir konağı olarak restore edildi” ifadelerini kullandı.

EDİRNE BELEDİYESİ: GELECEK TURİZMDE

Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödülleri olan Sign of City Awards’ta Edirne Belediyesi olarak 5 ödülün sahibi olduklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne Kent Müzesi ile ‘En İyi Sosyo-Kültürel Yapı’ kategorisinde, Eski Elektrik Fabrikası’nın restore edilerek Nikah Salonu ve Kültür Merkezi haline getirilmesi projesi ile ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma’ kategorisinde birer ödüle layık görülürken, Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Sular Üstünde Yükselen Şehir; Tunca Projesi ve Mimar Sinan’ın Eserleri Parkı; Miniapark Projesi ile ‘En İyi Kentsel Tasarım’ kategorisinde 3 ayrı ödülün sahibi olduk. Daha yaşanabilir ve güzel bir Edirne için büyük bir kararlılık ve özveri ile yürüttüğümüz projelerin böylesine önemli bir organizasyonda takdir görmesi bizler için onur ve gurur kaynağıdır” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Edirne’nin geleceğini turizm üzerine kurarak bu amaçla üretikleri projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Başkan Recep Gürkan, “Osmanlı Devleti’ ne 92 yıl başkentlik yapmış, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, Arda, Meriç ve Tunca nehirleri, Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapıları, festivalleri, daha nice eşsiz güzellikleri ve metrekareye düşen tarihi eser sayısı ile Türkiye sıralamasında birinci, dünya sıralamasında Floransa’dan sonra ikinci sırayı alan Edirne, her geçen gün turizmin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Euromonitor International’ın son açıkladığı rakamlara göre Dünya’nın en çok ziyaret edilen 100 şehri sıralamasında Edirne 2 milyon 845 bin ziyaretçi sayısı ile 68. sırayı aldı. 2015 yılında bu rakam 2 milyon 840 bindi. Hedefimiz bu rakamı 10 yıl içerisinde 10 milyona çıkarmak” diye konuştu.

Çıktıkları bu yolda en büyük destekçilerinin Edirne halkı olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, “Öte yandan projelerimizin birbirinden değerli jüri üyelerinin bulunduğu organizasyonlarda ödüllerle taçlandırılması, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir. 3.5 yıl gibi kısa bir sürede toplamda 30 ödülle layık görülerek Edirne’mizi ve Edirnelileri onurlandırdık. Başarımızın takdir edilmesi şahsıma ve değerli çalışma arkadaşlarıma güç katmaktadır. Bu sebeple Sign of the City Awards ve Hürriyet Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AHK WORLDWIDE: KALIPLAŞMIŞ TASARIMLARIN DIŞINA ÇIKTIK

AHK Development tarafından Antalya’da hayata geçirilen KNDU adlı konut projesi ile Sign of City Awards’da ‘En İyi Müstakil Konut’ ödülüne değer görüldü. Kaba inşaatta yüzde 65 seviyesine geldiklerini belirten AHK Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kilit, kalıplaşmış tasarım ve çalışmaların dışına çıktıklarını söyledi.

Yurt içi ve yurtdışında özellikle otel, residans ve konut alanlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan AHK Worldwide, Antalya’daki KNDU ismini taşıyan konut projesi ile Sign of City Awards’da ‘En İyi Müstakil Konut’ devam eden projeler kategorisinde ödüle değer görüldü. AHK Worldwide bünyesindeki AHK Development tarafından hayata geçirilen projenin mimarisi GAD Mimarlık tarafından hazırlandı. Antalya’nın Kundu bölgesinde yer alan KNDU konut projesi; dünyanın en prestijli lüks otellerinin yanı sıra Akdeniz’e dökülen ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı Aksu Deresi’nin doğu sınırında yer alıyor. Şehir merkezine 20 kilometre Antalya Havaalanı’na ise 12 kilometre mesafede yer alan KNDU, mimari konseptinin yanı sıra tasarımsal açıdan da dikkat çekiyor. Sürdürülebilir yaşam ilkelerinden yola çıkarak tasarlanan KNDU projesinin doğanın sadeliğini, modern mimari ve tasarımla hayata geçtiği belirtiliyor.

KNDU; Antalya’nın güneş yoluna göre yönlendirilmiş fotovoltaik güneş panelleri aracılığıyla kendi enerjisini üretmek üzere planlandı. Güneş enerjisinden elektrik ve ısıtma, yağmur suyundan ise çevrenin sulanması sağlanacak. Çatılarda bulunan özel kumandalı pencereler sayesinde de tüm ev, doğal bir şekilde havalanacak. KNDU projesinde en dikkat çeken kısım ise her villaya ait olan kış bahçesi ve sağlıklı yaşam için yeşil koşu parkurlarının bulunuyor olmasıdır.

Evlerin temel yapısı üzerine oturtulan ahşap dış cephe kaplaması kabuk görevi gördüğünden yapıyı koruyarak, binanın dış biçiminin eklemli bir yapı kazanmasına yardımcı olacak. Gerek ortak yaşam alanlarında bulunan yeşil alan oranını artırmak gerekse de ortamdaki hava kirliliğini azaltmak amacıyla site girişinden itibaren araç trafiği yer altından yapılmış. Konut sahipleri yer altından villalarına ait özel garajlarına rahatlıkla ulaşabilecek.

KNDU projesi hakkında açıklamalarda bulunan AHK Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kilit, KNDU ile konut projelerindeki kalıplaşmış tasarım ve çalışmaların dışına çıktıklarını söyledi. KNDU projesi ile yüksek konfor denilince akıllara gelenlerden çok daha fazlasını sunacaklarını belirten Kilit, “AHK KNDU kusursuz bir bütünlük adına en küçük ayrıntıları dahi projenin ana unsurları gibi değerlendirmeye özen göstermektedir. AHK KNDU projesi en seçkin markaları bir araya getirerek göz kamaştırıcı bir kombinasyona da imza atmaktadır” dedi. KNDU konut projesi için önemli bir lokasyon belirlediklerini belirten Kilit, “Kundu bölgesini seçmemizdeki en önemli neden, denize, şehre, havalimanına yakın bir mesafede yer almasıdır. Şehrin karmaşasından uzağız ancak istenildiği zaman ulaşım yolları sayesinde bu saydığımız noktalara da çok yakınız. Bulunduğumuz bölgede 5 yıldızlı seçkin oteller yer alıyor. 28 bin 90 metrekare arsa üzerine inşa edilen projenin toplam yapı inşaatında kullanılan alan ise 33 bin 674 metrekare. KNDU projesinin kaba inşaatı yüzde 65 oranında bitmiş olup, ilk etabımızdaki villaların çelik konstrüksiyonu da tamamlandı. Projenin cephe kaplama ve ince işlerine ise halen devam ediliyor. Ayrıca hazırladığımız örnek villamız ziyaret edilebilmektedir. Bu villada Armani Casa’nın mobilyaları yer alıyor. Villa satışlarında dileyenler opsiyonel olarak Armani Casa ürünlerini avantajlı fiyatlarla tercih edebilecek” dedi. KNDU projesinin 5 farklı tipte villalardan oluştuğunu hatırlatan Haldun Kilit, “KNDU villaları 3 katlı olup, her biri 600 metrekare ve 970 metrekare arasında değişiklik göstermektedir. 38 villadan oluşan 1. etap konutlar, yepyeni bir hayata merhaba dedirtecek” şeklinde konuştu.

AHK KNDU projesi Türkiye’de sayılı proje için alınan “Breeam Very Good” yeşil bina sertifikasına uygun olarak yapılmış olup; 2016’da Londra’da düzenlenen European Property Awards yarışmasında “En Başarılı konut geliştirme projesi” dalında birinciliğe layık görüldü. 2017 yılı içerisinde düzenlenen Dubai Cityscape Awards yarışmasında “Residantial Low Medium Rise Project” kategorisinde finale kalan proje, kasım ayında düzenlenen Sign Of The City Awards yarışmasında “En İyi Müstakil Konut (Devam Eden)” kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.AHK Worldwide olarak KNDU projesi ile farklı ve yapılmamış olanı hedeflediklerini ifade eden Haldun Kilit, bu proje ile AHK Worldwide’ın farkını da hissettireceklerini söyledi. Haldun Kilit açıklamalarına şöyle devam etti: “Antalya benim doğup büyüdüğüm, AHK’yı dünyaya taşıdığım şehir. Bu nedenle Antalya benim için çok özel bir yer. Burada yapacağımız proje de çok özel olmalıydı. Bu nedenle KNDU projemiz üzerinde titizle çalıştık ve ortaya çok güzel ve estetik bir proje çıktı. Estetik ancak bir o kadar da konforlu bir proje olacak. Örnek villası tamamlanan projemizin, birinci etabını da hız kazandırdık. Antalya’ya böyle bir proje kazandıracağımız için heyecanlıyız.”

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ: EN İYİ EĞİTİM BİNASI

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencileri için oluşturduğu ve akıllı sınıfla donattığı yeni binası Yabancı Diller Yüksekokulu, ‘Sign of The City Awards 2017’ yarışmasında ‘En İyi Eğitim Binası’ alanında ödülün sahibi oldu. Hürriyet’in öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleştirilen yarışmada, bina tasarımı 2En İyi Mimarı Tasarım Binası’ alanında da finalist oldu. Daha önce İtalya’da düzenlenen ve uluslararası jürinin oy verdiği A’ Tasarım Ödülleri ve Yarışması’nda yer alan İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, büyük jüri tarafından Mimarlık, Bina ve Strüktür Tasarımı Kategorisinde ödüllendirilmişti. Uluslararası platformda İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ‘Gümüş A’ ödülü ile ödüllendirilmişti.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Gudjon Thor Erlendsson, Özlem Akın, Michael Edward Young tarafından tasarlanan binanın uygulaması ise İEÜ Proje ve İnşaat Müdürü Mimar Hüsnü Alphan, Mimar Mehtap Altuğ tarafından yapıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, üniversitenin tasarımlarının yarışmalardan başarılarla dönmesinden gurur duyduklarını söyledi. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yabancı dil öğrenim sürecine yönelik hazırladığını kaydeden Başkan Demirtaş, “Binada tüm sınıflar, etkileşimli projeksiyon, all-in-one PC, mikrofon, akıllı tahta ile donatıldı. Şu an bin 112 öğrencimiz bu ödüllü binamızda eğitim alıyor. Öğrencilerimiz sanal ofis saatlerinde öğretim üyeleriyle bir araya geliyor ve sorularına yanıt buluyor” dedi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel’de yapılan törende İzmir Ekonomi Üniversitesi adına ödülü İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Akın, İEÜ Genel Sekreteri Levent Gökçeer ile İEÜ Proje ve İnşaat Müdürü, Mimar Hüsnü Alpan, Sign Of The City Awards Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk’tan aldı.

Binanın bazı özellikleri

- Tasarım konseptinde yabancı dil öğrenimi temel alındı.

- İki ayrı kütle gibi görünen bina iç mekânlarda birleşti.

- Dış cephede fiberbeton kullanıldı.

- Dış cephede beyaz ve gri renkler, iç mekânlarda ise, gök kuşağı renkleri yer aldı.

- En üst katta açık ofisler çağdaş çalışma sistemine uygun şekilde tasarlandı.

- Öğrencilerin ve akademisyenlerin birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan ortak alanlarda farklı tip oturma grupları oluşturuldu.

Törende İzmir Ekonomi Üniversitesi adına ödülü İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Akın, İEÜ Genel Sekreteri Levent Gökçeer ile İEÜ Proje ve İnşaat Müdürü, Mimar Hüsnü Alpan, Sign Of The City Awards Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk’tan aldı. (soldan sağa Hüsnü Alpan, Özlem Akın, Prof. Dr. Güzin Konuk, Levent Gökçeer)

İŞ GYO: İZMİR OFİS VE AVM ÖDÜLÜ

İş GYO’nun İzmir’de hayata geçirdiği Ege Perla, gayrimenkul sektörüne yönelik en saygın etkinlik olan Sign of City Awards’da İş GYO portföyüne iki yeni ödül daha kazandırdı. Gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards’da İş GYO’nun Ege Perla projesi “En İyi Ofis” ve “En İyi Yerel Merkezli AVM” kategorilerinde ise Sign of the City seçildi. Ayrıca Ege Perla bu yıl aday olan projeler arasında 4 farklı kategoride premium proje seçilerek, ödüle en fazla kategoride aday olan proje oldu.

170 milyon dolar yatırım değerine sahip Ege Perla projesi gelişim potansiyeline sahip ve kentsel dönüşüm kapsamında önemli yatırımların yöneldiği İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 26 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi ve Körfez manzaralı konut ve home-ofisten oluşan karma proje Aga Khan ödüllü, dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat’ın imzasını taşıyor. Proje ile ilgili bilgi veren İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “Körfez manzaralı daireleri, ferah çalışma ortamına sahip ofisleri ve özgün, yarı açık mimarisi, seçkin mağazalara ev sahipliği yapan ve bir yaşam merkezi haline gelen alışveriş merkezi ile Ege Perla İzmir’in ilk markalı karma projesi olup 7’de 77’ye herkesin yeni buluşma noktası haline geldi” dedi.

İş GYO imzalı Ege Perla projesi konut, ofis, home ofis ve alışveriş merkezinden oluşuyor. 243 ünite barındıran projenin alışveriş merkezinde ise yaklaşık 26 bin metrekare kiralanabilir alana mevcut ve doluluk oranı yüzde 93. Yıllık 6.5 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirten Turgay Tanes alışveriş merkezi için şunları söyledi: “Ege Perla’da çocuklara özel salonun yer aldığı sinema ve her hafta farklı oyunların sahneleneceği bir tiyatro mevcut. Doğa ve teknolojiyi bir araya getiren “Urban Garden” konsepti, farklı yerlerde bulunan, “Connecting Corridor”larda çocuklar için özel tasarlanmış tırmanma duvarları, dinlenme alanları, kare tavan uygulamalı renkli geçiş yolları ve ayrıca ortak alanlarda çocuklar ve aileleri için etkinlik ve dijital oyun alanları bulunuyor. Açılışından bugüne dek birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Ege Perla’da yılın son ayında da bir çok etkinlik yer alıyor. AVM ile sinerji oluşturan projenin hemen yanında yer alan yaklaşık bin metrekarelik alanda her yaştan çocuğa hitap eden açık çocuk oyun alanı yer alıyor. Ayrıca sürdürülebilir yaşam alanı oluşturulmasına katkı sağlamak için açık çocuk oyun alanının devamında yaklaşık 15 bin metrekarelik kıyı bandında yürüme yolları, yeşil alanlar, drone kaykay pisti, dinlenme ve seyir alanları bulunuyor.”

Sign of City Awards’a geçtiğimiz yıllarda da katılan İş GYO’nun aldığı ödüller şöyle:

Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi projesi “En İyi Ofis”

Manzara Adalar projesi “En iyi Çok Katlı Konut”

İnistanbul projesi “En İyi Mimari Tasarım”

Çınarlı Bahçe Tuzla “En İyi Çok Katlı Konut”