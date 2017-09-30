Yıldızlar Mısır’da buluştu

ROL aldığı dizilerle adını tüm dünyaya duyuran, Özellikle Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesi edinen Halit Ergenç, Mısır’da düzenlenen El Gouna Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı. Festivalin Amerika’dan da iki önemli konuğu vardı.



Oliver Stone ile Halit Ergenç, galada tanışıp sohbet etti.

Oscar’lı yönetmen, senarist ve yapımcı Oliver Stone ile yine Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Forest Whitaker, festivalin galasına katıldı. Ergenç, galada Stone ve Whitaker ile bir araya gelip tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Halit Ergenç, festivalde Oscar ödüllü Forest Whitaker ile de bir araya geldi.