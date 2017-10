Yıldızlar karması

Trençkot

Zamansız bir klasik

Her ara sezonlarda hatırlanacak ve hiç değişmeyecek yeri dolmayacak yatırım ürünlerinden biridir. Her eve lazım her erkeği şıklaştıran, klas bir ana ürün. O bir klasiktir.

Massimo Dutti 649 TL

Takım elbise

Ekosenin önlenemez yükselişi

Ekose, bir döndü, pir döndü. Uzun süre de gitmeyecek. Haliyle takıma yatırdığınız paranın karşılığını şıklığınız ile 2-3 sezonda çıkarırsınız.

Damat 629 TL

Blazer

Tek harekette şıklık

Lacivert veya siyah şık bir blazer’ın modası asla gececek gibi görünmüyor.Üzerinize tam oturan, klasik tek ceketi zamansız sezonsuz giyebilirsiniz.

Koton 169.99 TL

Sırt çantası

Hipster’lardan kalan tarz

Erkeklerin çanta taşımasının demode olduğu dönemler geride kaldı. Sırt çantaları hiç olmadığı kadar revaçta; size sportif bir hava katar.

Beymen Collection 795 TL

Kaşmir kaban

Beş sezon garantili

Kaşmir ya da ipek /yün karışımı göz alıcı bir uzun kabanın yerini hiçbirşey tutamaz. Siyah/ kahve veya lacivert renklerde aldığınız kabanın modası kolay kolay geçmez.

Ramsey 995 TL

Rugan mokasen

Her yerde parlayın

Siyah bağcıklı ‘lace shoe’ alacaksanız, tercihiniz mutlaka rugan mokasenden yana olsun. Ayakkabı içliğiyle saklarsanız beş-altı sezon giyersiniz.

Derimod 329 TL

Şemsiye

İhmale gelmez

Şık bir erkeğin ağaç saplı kaliteli sofistike bir şemsiyesi olmalı. Siz kullanmasanız da eşlik ettiğiniz kadın için taşıyın.

Cacharel 149 TL

Kol düğmesi

Şıklık detaylarda!

Altın ve yarı değerli taşlı kol düğmeleri sizi ortamda bir üste taşıyacaktır. Küçük ama fark yaratan klasik aksesuarlardandır.

Altınyıldız 49.99 TL

Deri ceket

İndirimde kaçmaz

Modası çabuk değiştiğinden dikkatli olmalısınız. Siyah ya da kahve renkten şaşmayın. Biker veya bomber modeli en garantili olanlardandır.

Desa 619 TL

Deri eldiven

Eldeki sağlam koz

Asla sıradan eldiven taşımayın. Alacağınız iyi marka, gerçek deri eldivenle, kaybetmezseniz üç-dört sezon idare edebilirsiniz. Bütün kombininizi şıklaştıracaktır.

COS 330 TL