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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Yıldızlar karması

    Yıldızlar karması

    Başak DİZER
    27.10.2017 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Sezon trendlerini zamansız ve şık parçalarla birleştirmeye hazır mısınız? Dolabınıza katacağınız bu ürünlerle sezon modasını yakalarken gelecek beş seneye yatırım da yapmış olacaksınız Başak Dizer seçti.

    Trençkot
    Zamansız bir klasik
    Her ara sezonlarda hatırlanacak ve hiç değişmeyecek yeri dolmayacak yatırım ürünlerinden biridir. Her eve lazım her erkeği şıklaştıran, klas bir ana ürün. O bir klasiktir. 
    Massimo Dutti 649 TL

    Yıldızlar karması

    Takım elbise
    Ekosenin önlenemez yükselişi
    Ekose, bir döndü, pir döndü. Uzun süre de gitmeyecek. Haliyle takıma yatırdığınız paranın karşılığını şıklığınız ile 2-3 sezonda çıkarırsınız.
    Damat 629 TL

    Yıldızlar karması

    Blazer
    Tek harekette şıklık
    Lacivert veya siyah şık bir blazer’ın modası asla gececek gibi görünmüyor.Üzerinize tam oturan, klasik tek ceketi zamansız sezonsuz giyebilirsiniz.
    Koton 169.99 TL

    Yıldızlar karması

    Sırt çantası
    Hipster’lardan kalan tarz
    Erkeklerin çanta taşımasının demode olduğu dönemler geride kaldı. Sırt çantaları hiç olmadığı kadar revaçta; size sportif bir hava katar.
    Beymen Collection 795 TL

    Yıldızlar karması

    Kaşmir kaban
    Beş sezon garantili
    Kaşmir ya da ipek /yün karışımı göz alıcı bir uzun kabanın yerini hiçbirşey tutamaz. Siyah/ kahve veya lacivert renklerde aldığınız kabanın modası kolay kolay geçmez.
    Ramsey 995 TL

    Yıldızlar karması

    Rugan mokasen
    Her yerde parlayın
    Siyah bağcıklı ‘lace shoe’ alacaksanız, tercihiniz mutlaka rugan mokasenden yana olsun. Ayakkabı içliğiyle saklarsanız beş-altı sezon giyersiniz.
    Derimod 329 TL

    Yıldızlar karması

    Şemsiye
    İhmale gelmez
    Şık bir erkeğin ağaç saplı kaliteli sofistike bir şemsiyesi olmalı. Siz kullanmasanız da eşlik ettiğiniz kadın için taşıyın.
    Cacharel 149 TL

    Yıldızlar karması

    Kol düğmesi
    Şıklık detaylarda!
    Altın ve yarı değerli taşlı kol düğmeleri sizi ortamda bir üste taşıyacaktır. Küçük ama fark yaratan klasik aksesuarlardandır.
    Altınyıldız 49.99 TL

    Yıldızlar karması

    Deri ceket
    İndirimde kaçmaz
    Modası çabuk değiştiğinden dikkatli olmalısınız. Siyah ya da kahve renkten şaşmayın. Biker veya bomber modeli en garantili olanlardandır.
    Desa 619 TL

    Yıldızlar karması

    Deri eldiven
    Eldeki sağlam koz
    Asla sıradan eldiven taşımayın. Alacağınız iyi marka, gerçek deri eldivenle, kaybetmezseniz üç-dört sezon idare edebilirsiniz. Bütün kombininizi şıklaştıracaktır.
    COS 330 TL

    Etiketler: erkek giyimi , erkek modası , en iyi 10
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