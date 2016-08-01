Yıldız Tilbe'nin kolundaki lekeler hayranlarını üzdü

Bodrum Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha clup'de sahne alan Yıldız Tilbe sahneye çıkmadan saatler önce bilet satışları bitti. Kapıları erken saatte müşterilerine kapatan clup’de izdiham oluştu. Yakalık 2 bin kişinin geldiği kulüpte Tilbe hayranları fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı.

Sahneye çıkar çıkmaz saçlarını su ile düzeltti



Bodrum’un en ünlü mekanların dan biri olan Pasha clup’te Yıldız Tilbe sahne aldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Tilbe hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hareketli ve slow şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı yaptığı danslarla da ilgi odağı oldu. Şarkılarıyla beraber ilginç danslarını da sergileyen Tilbe hayranlarında büyük beğeni topladı. Zaman zaman hayranları ile beraber şarkılarını seslendiren Tilbe, yaklaşık 3 saat boyunca canlı performans şarkılarını okudu. Ünlü sanatçı sahneye çıkar çıkmaz su ile saçlarını düzeltmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kollarındaki lekeler hayranlarını üzdü





Geçtiğimiz yıl aynı kulüpte eğlenmeye gelen Yıldız Tilbe giydiği şortu ile bacaklarındaki pul pul olan lekeler dikkatlerden kaçmamıştı. Sedef hastası olduğu söylentilerine ses çıkarmayan Tilbe bu yıl aynı kulüpte sahne aldı. Ünlü sanatçının bacağındaki lekelerin aynısının kollarında da olması dikkatlerden kaçmadı. İki kolunda da pul pul lekeler olan Tilbe'nin sedef hastası olduğu ideaları yeniden gündeme geldi.