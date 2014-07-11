Yıldız Tilbe'nin 'ırkçı' mesajları tepki çekti

Tilbe dün, saldırıdan Musevileri sorumlu tutan şu ırkçı mesajları paylaştı: “Allah Hitler’den razı olsun, bunlara az bile yapmış. Ne kadar haklıymış adamcaaz. İsrail’in sonuna az kaldı sizi ne duvarlarınız ne de ektiğiniz o ağaçlar kurtaramayacak size ölümde olmayacak şeytanın oğulları Amerika, İsrail. Musevilerin sonunu gene Müslümanlar getiricek Allahın izniyle az kaldı az. İftara nasıl az kaldıysa sizin sonunuzada o kadar kaldı.” Tepki alan Tilbe “Ben ırkçı değilim bütün ırkçılığı Allah yok etsin bakın ne haldeler kendilerinden başka millet, inanç tanımayanların yaptıkları hak mı” diye yazdı.

ÖZÜR KAMPANYASI

Türkiye’de yaşayan bir grup Musevi Türk vatandaşı Tilbe’nin özür dilemesi için kampanya başlattı:

İzi Eli: Antisemitizm gibi her türlü ırkçılık insanlık suçudur.

Zeki Uyan: Irkçılığı lanetliyorum.

Arie Menda: Gelişmiş ülkeler tarafından Kabul edilmiş nefret suçu işlemekte ve cezası ağır olmalı.

Avi Ashkenazi: Irkçılık bütün dünyada insanlık suçudur....