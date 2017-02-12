Yıldız Tilbe'den Sevgililer Günü'ne özel albüm

Özdemir Plak'tan çıkan albümde "Sevgililer Günü, Seveceksen Sev, E Peki Niye Böyle, Ruh-i Revanım ve Bakışlarım Saldığında" adlı beş şarkı yer alıyor. Be Yıldız Tilbe albümdeki tüm şarkıların söz ve müziğini imza attı. Albüme adını veren Sevgililer Günü şarkısının sözleri dillere dolanacak türden:

"Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer Günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer Günü bir kez

Sen benim aşkımsın bunu bilsin herkes"