Yıldız Tilbe'den flaş karar

Bu yıl O Ses Türkiye jürisine dahil olan Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz arasında kavga çıktığı öne sürülmüş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerden sonra ilk olarak Yıldız Tilbe bir açıklama yapmıştı. Tilbe'nin ardından konuya açıklık getiren Acun Ilıcalı "Birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak konuşan Gökhan Özoğuz ise "Yıldız ırkçı değil" dedi.

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarışmasına girdiği andan itibaren hem kendisi için hem de O Ses Türkiye yarışması için büyük ses getirdi. Yıldız Tilbe önceki akşam İzmir'de düzenlenen özel bir konserde hayranlarıyla bir araya geldi. O Ses Türkiye’de yer aldığı için mayıs ayına dek hiçbir konsere çıkmayacağını dile getiren 51 yaşındaki sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını bin 600 hayranının eşliğinde seslendirdi.